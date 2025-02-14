成為雞肋的外籍家政管理師事業. February. 14, 2025 07:43. . “廉價的照料是不可持續的。” 這是去年首爾市外籍家政管理師（家政服務師）示範事業結束後，兩名菲律賓籍家政管理師離開工作地點時專家們說的話。五個月過去了。雇傭勞動部和首爾市共同實施的示範事業離結束日還有2周，果然預告了預想的費用上漲，對事業實效性的爭議再次點燃。 當初認為“高照料費用是低生育的大原因”，從推進引進外籍家政管理師時開始，該事業的焦點不能集中在費用上。如果照料費用高，那是因為父母長時間工作，照料時間變長，並不是因為家政管理師的人工費高。實際上，包括國內家政管理師的工資在內的待遇非常惡劣。“廉價的外籍家政管理師”很有可能使國內家政管理師的待遇更加惡劣。 但是，政府卻不著手減少雙職工家庭的工作時間，擴大時差上下班制等靈活勞動的勞動改革，而是突然表示要從外國引進低廉的照顧服務。甚至還提出了提供低於最低工資的工資，超越國際勞動常識的計劃。最終，雖然政府雄心勃勃的（？）草案未能實現，但外籍家政管理師的時薪是最低工資加上周休津貼、四大保險的1.394萬韓元，比國內公共孩子照料和民間家政管理師便宜。 問題是現在連這個都變得困難了。《勞動標準法》規定，從入境之日起1年後才能成為勞動者，才有資格領取退休金，因此工資只能上漲。 目前，使用外籍家政管理師的家庭負擔額只比公共照看孩子的人員便宜9.2%。根據金額的上升程度，使用者可能會減少。更何況，據雇傭部去年12月實施的需求調查顯示，除了正進行示範事業的首爾市外，想要利用家政管理師的人各地方自治團體還不到20人。 首爾市通過現有的家政管理師支援制度進行支援等，開始了緊急輸血。據市方面透露，除了初期離開的2人外，98名家政管理師在185個家庭工作。雇傭部正在討論延長示範事業。 但事業不可能壹直處於示範狀態。因為費用上調是理所當然的，所以政府想要維持承諾的廉價照料，就得尋找財源來彌補6個多月示範事業期間產生的上漲費用。雖然迫在眉睫的政府現在可能會開始尋找財源，但還剩下“到什麽時候，支援多少”的課題。從突破各種反對，全面引進政策的政府的立場來看，很難放棄制度。更何況，據首爾市相關人士透露，事業使用家庭和家政管理師的滿意度很高。也不能不考慮相信政府而聘請家政管理師的185個家庭的立場。 成為食之無味，棄之可惜的雞肋的該事業最初是以提供廉價照料服務的政府計劃開始的。現在，政府正站在十字路口。是放棄壹部分廉價照料服務，還是先保留壹些平價照料服務。可以確定的是，後者並不是長期的。即使立即用支援金使事業起死回生，政府也應該趁此機會制定長期計劃。廉價的照料是不可持續的。

한국어