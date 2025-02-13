車俊煥贏得韓國男子花滑史上首枚獎牌近在眼前. February. 13, 2025 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. “花滑王子”車俊煥（24歲）在韓國男子花樣滑冰歷史上首次獲得冬季亞運會獎牌近在眼前。 11日，在中國哈爾濱黑龍江冰上訓練中心舉行的2025亞冬會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，車俊煥拿到技術分（TES）50.58分、藝術分（PCS）43.51分，並以總分94.09分在16名參賽選手中排名第二。雖然落後獲得103.81分的鍵山優真（22歲•日本）9.72分，但仍遙遙領先以82.89分的成績排在第三位的戴大衛（22歲•中國），因此只要在13日舉行的自由滑比賽中不出現大的失誤，就有可能獲得獎牌。如果車俊煥獲得獎牌，他將成為首位獲得該項目獎牌的韓國男選手。 車俊煥在短節目前兩個跳躍動作薩霍夫四周跳和後外點冰三周跳加後外結環三周跳組合跳躍中獲得的加分高達5.14分。如果只限定兩個跳躍動作，比他在2023國際滑聯（ISU）團體獎杯大賽短節目中獲得個人最高分（101.33分）時獲得的加分（4.78分）還要高，因此有望刷新個人最高分記錄。 但是車俊煥在第三個跳躍動作阿克塞爾三周半跳落地過程中，在落冰時右腳沒有站穩，用左腳踩出了小點步。車俊煥通常在阿克塞爾三周半跳時獲得約2分的加分，但由於這壹失誤，在沒有加分的情況下，執行分數被扣了0.80分。在完成與幹凈表演相差2%的短節目表演後，車俊煥表示，“如果說沒有遺憾，那雖然是謊言，但我很滿足於集中於自己。在自由滑節目中，比起註重外在的部分，我會集中在自己身上，無條件地全力以赴。” 強有力的冠軍候選人鍵山優真在短節目中展現了包括2個四周跳在內的幹凈利落的表演。2022年北京冬奧會男子單人滑銀牌得主鍵山優真在2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐奧運會上，與伊利亞•馬利寧（21歲•美國）等也是金牌的有力爭奪者。 在世界舞臺上爭奪金牌的男子單人滑選手們在短節目和自由滑中分別完成2個和3個以上的四周跳動作。車俊煥也在2023~2024賽季共進行了5次四周跳。但是左腳踝傷勢惡化，只跳3個四周跳動作，展開了實戰。車俊煥在此次大賽上也以金牌為目標，比起盲目地提高節目構成難度，選擇了穩定的演技方向。車俊煥表示，“因為腳踝問題，有壹段時間沒能好好訓練，所以很難立即提高構成難度，風險太大。首先要把我準備的東西有完成度的展現出來。” 車俊煥將在自由滑中再次挑戰個人最高分。車俊煥此前的自由滑最高分是2023年韓國男選手首次獲得花樣滑冰世錦賽銀牌時的196.39分。車俊煥表示，“在綜合大賽上創造了經常成長的契機。這次大會也將是我進步的機會。我會努力把準備的東西好好完成。”

한국어