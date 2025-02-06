在韓國流通新型毒品“Rush”的20多歲外國人被捕…發布購買文章後，1分鐘內得到回復稱“2瓶35萬韓元”. February. 06, 2025 07:52. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 韓國警方抓獲了從海外走私新型毒品“Rush”的原材料並在國內制造、流通的20多歲外國男性。據悉，如果服用可能會引起昏迷或心臟病發作等副作用的Rush每瓶售價最高為30萬韓元。 首爾江南警察署5日表示，以涉嫌違反毒品類管理相關法律，將多米尼加聯邦國籍的男性A某（24歲)）拘留並移交給了檢察機關。A某涉嫌在國內制作並直接銷售臨時毒品“Rush”，並向2名中間流通負責人等供貨。臨時毒品類是指，雖然不是毒品類，但誤用或濫用時對身體有危險，因此以毒品類為準處理的物質。雖然Rush被認為是壹種催情藥，但可能會出現意識喪失、心臟病發作等副作用，因此在國內被指定為臨時毒品類中的2類毒品。 A某在國內制造的Rush約為4升，可以吸入4000次左右。A某從去年9月開始在越南當地將Rush的原材料和化學藥品偽裝成化妝品，通過仁川機場走私入境。之後在首爾永登浦區藏身之所親自制造，通過Telegram流通。A某以每瓶24萬~30萬韓元的價格出售Rush，並表示：“非常低廉，而且很常見。藥店也有銷售，不會讓人上癮。”警方表示，到目前為止已經銷售了20多瓶，沒收了尚未銷售的3.42L。 在韓國國內，外籍毒品走私犯和這些人走私的毒品數量呈劇增趨勢。據大檢察廳去年發行的毒品類動向顯示，國內流通的毒品類大部分是從海外走私的，2023年走私的毒品總量為637.87公斤，比前壹年增加了約62.1%。外國人走私犯到2023年達到590人，是2019年（196人）的3倍以上。記者5日在Telegram上輸入“Rush”後，出現了數十個銷售頻道。當向其中壹人咨詢購買時，僅1分鐘就得到了答復，並得到了“2瓶35萬韓元”、“沒有副作用，心情變好了”等介紹。 調查機關警告說，臨時毒品也會像毒品壹樣對人造成身體和精神上的危害，並受到刑事處罰。現行法律規定，僅持有臨時毒品就處以5年以上有期徒刑或5000萬韓元以下的罰款。警方相關人士表示：“即使在海外不屬於非法的毒品類，進入國內制造、銷售、持有、吸食毒品的行為也會受到刑事處罰”，“特別是謊稱‘沒有中毒性，不會受到處罰’，破壞國民日常生活的毒品犯罪將會受到嚴懲。”

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