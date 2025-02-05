金河成：“最快將於4月末復出…將盡全力讓球隊贏得世界大賽冠軍”. February. 05, 2025 08:05. by 黃奎引 kini@donga.com. “感謝球隊在受傷的情況下相信我並簽下了好合同。我會盡最大努力讓球隊贏得世界大賽冠軍。” 金手套內野手金河成（30歲）4日在網上舉行的美國職業棒球大聯盟（MLB）坦帕灣光芒隊入隊記者會上表示，“最快將於4月末復出。”在舉行記者招待會之前，坦帕灣隊正式宣布與金河成簽訂了2年最高3100萬美元（約454億韓元）的合同。 此次合同中還包括了金河成可以撕毀本賽季結束後剩下的合同並獲得自由簽約選手（FA）資格的“Opt-out”條款。事實上，這是考慮到“FA復讀”而進行的布局。 2021年加盟聖地亞哥教士隊的金河成在即將獲得FA資格的上賽季中期，還被評價為可以獲得總額超過1億美元的大型合同。但是在8月19日科羅拉多客場比賽中，在為牽制投手而回到1壘時右肩受傷，情況發生了變化。金河成最終登上了手術臺，直到新的壹年才找到了新的球隊。 金河成將身穿印有從韓國職業棒球Kiwoom時期開始就身披的7號球衣，他表示：“合同簽訂被推遲完全沒有問題。合同是相信（經紀人）斯科特•波拉斯會對我很好，所以只集中於康復方面”，“聽說手術真的很成功。目前在投球和擊球方面沒有太大的不便。” 金河成在聖地亞哥教士隊度過的4年裏，在30支MLB球隊中，在29支球隊的主場進行過比賽。金河成唯壹沒有參加過比賽的地方就是坦帕灣光芒隊的主場純果樂球場（Tropicana Field）。問題是颶風刮走了純果樂球場的屋頂。坦帕灣隊將在距離純果樂球場30分鐘車程的“喬治•M•斯坦布倫納球場”進行本賽季的主場比賽。這裏原本是紐約洋基隊在春季集訓時使用的球場。 復出後計劃擔任主力遊擊手的金河成表示：“聽說棒球場的狀態很好。因為是MLB使用的棒球場，所以應該管理得很好。球場並沒有成為簽約的問題。球隊也在努力準備，不會對比賽造成影響。”

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