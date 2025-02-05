李在镕、奧爾特曼、孫正義的“韓美日AI同盟”攜手合作. February. 05, 2025 07:57. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子會長李在镕4日會見了開放AI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼、軟銀集團會長孫正義，討論了730萬億韓元規模的“星際之門（Stargate）”項目合作。星際之門是美國總統唐納德•特朗普在就任儀式第二天發表的超大型人工智能（AI）投資項目。有分析認為，隨著來自中國的“Deepseek”動搖全球AI市場，韓美日AI同盟正在加快速度。 當天下午2時45分左右，李會長在首爾瑞草區三星電子瑞草辦公樓5層VIP接待室Corporate俱樂部會見了奧爾特曼CEO和孫會長。李會長在前壹天的非法合並•財務欺詐嫌疑相關的二審中被判無罪。當天有關星際之門的韓美日三方會晤是李會長被判無罪後進行的首次正式活動。 財界預測，擺脫司法風險的李會長將積極開展包括特朗普總統傾註心血的星際之門在內的全球AI事業。奧爾特曼CEO和孫會長上個月壹起參加了特朗普總統的白宮記者招待會，宣布到2029年為止將在美國全境構築AI基礎設施。三星電子是星際之門項目的潛在投資者，同時也是具備用於AI半導體的高帶寬存儲器（HBM）、半導體設計及代工（半導體委托生產）解決方案的合作夥伴。當天為了會晤而從金浦機場入境的孫會長在瑞草辦公樓與記者們見面，表示“將討論星際之門相關的更新情況以及與三星的潛在合作”，對於是否會向三星電子提出投資邀請，他表示，“沒有那麽具體。現在應該開始對話了。”

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