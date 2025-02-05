每天都是奇跡. February. 05, 2025 07:56. . “我給妳講個秘密吧？我們的相遇是個奇跡。”在徐宥敏導演的電影《不能說的秘密》中，貞雅（元真兒飾）在宥俊（都暻秀飾）的耳邊竊竊私語。這聽起來像是墜入愛河的戀人們開的壹個普通的玩笑。實際上，“奇跡”壹詞已經成為了日常用語，甚至像慣用語壹樣使用。雖然意思是“超出常識的奇異和驚人的事情”，但我們在稍微出乎意料的事情上也會使用這個詞。在這個世界上，奇跡般的事情不會那麽輕易發生。 但這句臺詞中的“奇跡”就像玩笑壹樣壹閃而過，對於看完電影後出來的觀眾來說，這無疑是壹種沈重的余韻。因為那是真正的奇跡。因為無論如何都無法見面的兩人講述著互相愛著，超越壁壘最終相遇的“奇跡”。因此，在得知貞雅“無法說出口”的秘密是奇跡般的事情後，觀眾們心裏很不是滋味。 《不能說的秘密》改編自2008年制作的同名臺灣電影。翻拍了由頂級明星周傑倫執導和主演，在亞洲大受歡迎的作品。這部作品對於在韓國國內翻拍的《想見妳》、《聽說》等臺灣愛情劇的狂熱粉絲來說，無疑是壹件喜出望外的作品。青澀的青春令人心動的羅曼史，刺激鋼琴感性的音樂，再加上奇跡般的幻想，描繪了戲劇性的與眾不同的羅曼史。 借助青春男女的幻想羅曼史，這部作品講述了與在壹起的某個人度過的每天其實都是奇跡般的事情。因為太日常而忘記珍貴的人就在我們周圍的情況比比皆是。希望今年能體驗和感受更多的奇跡般的相遇。 “我們的相遇是個奇跡。”—徐宥敏《不能說的秘密》

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