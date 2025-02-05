“指示帶走議員而不是要員”……尹錫悅“裝糊塗”要到何時?. February. 05, 2025 07:55. . 前首都防衛司令李鎮雨、前反間諜司令呂寅兄、前國家情報院第一次長洪壯源作為證人出席了4日舉行的尹錫悅總統彈核案審判辯論。尹錫悅也以被請求人的身份出席。 12月3日緊急戒嚴當天尹錫悅是否指示司令們把國會議員拉出來備受關註，但李鎮雨和呂寅兄對戒嚴當時尹錫悅指示的內容大部分表示“不會回答”，回避了回答。可能是因為擔心在憲法法院的證詞會對本人的審判產生不利影響。 相反，尹錫悅則表示：“從此次事件來看，實際上什麽事情都沒有發生，說作了指示接到了指示，這些話就像是在追逐漂浮在湖面上的月亮影子。”尹錫悅表示，“作為國軍統帥，不想對優秀軍官的陳述說三道四”，回避具體提及是否有過這樣的指示，把它稱為“追逐月影”。 但同一天出席國會國政調查特別委員會的前陸軍特戰司令郭種根表示：“（戒嚴當時）總統打電話指示‘把裏面的人員拉出來！當時這些人員（要員）都沒有進入國會本館。”對於“（當時國會內）除了議員或助理之外，沒有其他目標嗎”的提問，他回答說“是的”。這一陳述正面反駁了前國防部長金龍顯上個月出席憲法法院時“從國會中帶走（軍隊）要員，而不是議員”的主張。 戒嚴當時，向國會投入了600多名用步槍等武裝的特種兵、防衛司令部兵力，部分人打破玻璃窗進入了本館。檢方調查結果顯示，尹錫悅給郭種根打電話說“即使用斧頭砸碎門扇”，也要進入國會全體會議場將議員們拉出來，金龍顯也指示“阻止議員人數不能超過150人”。其宗旨是動用武力阻止國會表決要求解除戒嚴的決議。盡管如此，尹錫悅提出了“在維持秩序和象征性層面”投入軍隊的不合事理的主張，金龍顯也用荒唐的詭辯相配合。 是否投入軍隊使國會無力化、在沒有拘捕令的情況下逮捕主要政界人士，是證明戒嚴違憲性和內亂罪的核心要素。戒嚴後的兩個月裏，檢察機關和警方、高級公職人員犯罪調查處進行了全方位的調查，法院也認為尹錫悅的嫌疑已經查明，因此發布了拘留令。只有尹錫悅認為“裝糊塗”能堅持到什麽時候，真是令人郁悶。

한국어