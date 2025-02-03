釜山航空客機滅火過程中出動“無人破壞防水車”. February. 03, 2025 09:03. by 釜山=金華英記者、吳承俊記者 run@donga.com. 據悉，在釜山金海機場發生的釜山航空客機火災事故中，特殊消防滅火裝備“無人破壞防水車”迅速撲滅火災，避免了大型慘案的發生。 上月28日晚10時15分左右，在金海機場準備起飛的釜山航空客機發生火災，經過1小時16分鐘後火勢被扑滅。當時發生火災的飛機機翼上裝有16吨航空油，機場風速為每秒7米，稍有不慎就會發生大型爆炸。 據悉，能夠在早期對火情進行鎮壓得益於金海機場去年引進的無人破壞防水車。機身外部是堅硬的金屬材質，即使從地面用消防水管射水，消防用水也很難到達起火地點內部。無人破壞防水車是在地面20米高的起重機（吊車）上有鐵團形態的破壞器和噴嘴的車輛。客機起火當時，該破壞器會砸穿機身外部，旁邊的噴嘴向機身內部噴出強烈的水柱，為初期鎮壓做出了貢獻。消防本部相關人士解釋說：“破壞器可以穿透16厘米的混凝土砌塊和0.4厘米的鐵板。”該設備在釜山有兩臺。這是為了應對夾心板工廠較多的產業園區地區火災而引進的。負責金海機場的江西消防署去年3月引進了1輛無人破壞防水車。 另壹方面，有人提出記錄事故情況的黑匣子有可能是沒有內容的“空盒子”。國土交通部航空鐵道事故調查委員會（簡稱事調委）的相關人士表示：“火災當時還沒有完全啟動，所以黑匣子可能沒有供電。”但是，語音記錄裝置（CVR）上有可能留下記錄，因此聯合鑒定的重要性增大。事調委將於3日在事故現場與消防、警察、法國司調委等壹起進行現場鑒定。

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