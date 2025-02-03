美國出手打擊，中國、加拿大、墨西哥“回擊”. February. 03, 2025 09:04. by 紐約=常駐記者林宇善、韓在熙記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 imsun@donga.com、hee@donga.com、niceshin@donga.com. 美國總統特朗普當地時間1日通過行政命令，決定從美國東部時間4日零時（韓國時間4日下午2時）開始對加拿大和墨西哥征收25%的關稅，對中國征收10%的追加關稅。這是此前一直宣稱“關稅武器化”的特朗普第二屆政府首次決定對美國前三交易國征收關稅。 加拿大立即表示“將對美國產品征收25%的報復關稅”，中國也針鋒相對地表示“將向世界貿易組織起訴美國”，預計“全球貿易戰”將激化。特朗普還表示將對韓國家電產品征收關稅的意誌，再加上進軍墨西哥等國的韓國主要企業也很多，因此人們擔心會對韓國經濟造成巨大打擊。 特朗普當天通過“真實社交”網站表示：“根據《國際緊急經濟權法》，對加拿大、墨西哥、中國征收了關稅。”他還解釋了提高關稅的背景：“包括非法移民和芬太尼在內的致命毒品成為了殺死美國市民的主要威脅。保護美國國民和保障安全是我作為總統的義務。”要想改變關稅政策，需要議會的批準等，但通過國際緊急經濟權法，以總統的權限實現了立即上調關稅。 特別是，特朗普政府認為，如果三國對美國產品征收報復關稅，有可能進一步提高關稅率或擴大適用範圍。白宮貿易和制造業高級顧問彼得·納瓦羅表示：“如果三國反對關稅，將提高關稅。”但是，與其他商品不同，特朗普第二屆政府把能夠直接影響美國油價的加拿大產能源產品的關稅率下調至10%。 三個國家對此表示強烈反對。加拿大總理特魯多同一天召開緊急記者會表示，“將對1550億加元（約合156萬億韓元）的美國產品同樣征收25%的關稅。”墨西哥總統辛鮑姆也通過X表示，“指示了對美國產品征收報復關稅”。中國商務部2日表示：“將向世貿組織起訴美國，並采取相應的反擊措施。” 此前一直將墨西哥和加拿大作為出口北美產品生產基地的韓國企業也將不可避免地受到打擊。韓國企業瞄準《美國、墨西哥、加拿大協定》的零關稅優惠，在墨西哥有汽車、家電等500多家公司，在加拿大有電池企業等大舉進軍。但是，通過此次征收關稅，這種優勢很有可能消失。財界相關人士表示：“正在討論將部分品種的生產地點轉移到美國本土等經營戰略修改方案。”

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