“斷定法官傾向，歪曲彈劾審判”……憲法法院正面反駁執政黨的排斥-回避論. February. 01, 2025 07:22. by 劉元模記者、金俊日記者 onemore@donga.com、jikim@donga.com. 正在進行尹錫悅總統彈劾審理的憲法法院就最近以執政黨為中心提出的法官偏向爭議強烈批評說：“正在發生統壹斷定憲法法官個人傾向、歪曲彈劾審判本質的事情。”憲法法院正面反駁道：“彈劾審判是不受法官個人傾向左右的。” 憲法法院公報官千在賢（音）31日下午在新聞發布會上表示：“彈劾總統審判是從客觀上適用憲法和法律來判斷被請求人（總統）的行為是否違反憲法或法律、違反程度是否嚴重等，不是受法官個人傾向的影響。憲法法院對司法部權限受到侵犯的可能性表示擔憂。” 此前，國民力量黨批評說：“憲法法院代理院長文炯培和共同民主黨代表李在明是司法研修院第18屆同屆同學，過去通過社交媒體進行過交流。”對此，憲法法院表示：“讓人產生懷疑，這與總統彈劾審判有什麽關系。據我所知，兩人（現在）不是臉書上的朋友關系，難以期待他們還記得10年前寫的回帖之間的對話內容。” 憲法法院就執政黨內部出現“李美善、鄭桂先也應該自行退出彈劾審判”的（回避）主張表示：“難以期待法官進行公正審判，這種情況，僅憑主觀上的疑惑是不夠的。必須要有合理的、能被認可的客觀事例，這是已經確立的大法院判例。” 憲法法院之所以批評政界，是因為執政黨表示“懷疑憲法法院的公正性”，並提及排除法官或法官回避等。國民力量黨緊急對策委員會委員長權寧世當天上午在黨緊急對策委員會會議上主張：“隨著憲法法官們表現出政治傾向的過去行跡、與特定政治勢力的特殊關系等陸續浮出水面，出現了國民不相信憲法法院的情況。”他聲稱：“8名憲法法官中有3名是韓國法研究會出身，因此有人批評說，這不是憲法法院，而是韓國法律法院。” 當天，憲法法院表示，國會方面申請的前行政安全部長李翔敏、中央選舉管理委員會事務總長金龍彬和尹錫悅方面申請的總統室國家安保室長申源是、國家情報院院長趙太庸、前國情院第三次長白鐘郁被采納為證人。其中，對李翔敏和申源是、白鐘郁、金龍彬的證人審問將於2月11日進行，對趙太庸的證人審問將於13日進行。

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