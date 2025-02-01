半個世紀以來，韓國經濟增長率首次連續兩年落後於美國. February. 01, 2025 07:21. . 據統計，美國經濟去年全年增長2.8%。世界最大經濟大國美國繼前年增長2.9%後，連續兩年保持了接近3%的堅實增長勢頭。相反，韓國的經濟增長率在2023年為1.4%，去年勉強接近2.0%。韓國經濟增長率接連被國內生產總值規模大16倍的美國逆轉。韓國經濟增長率連續兩年落後於美國是自1971年以來的第壹次，因此更加令人擔憂。這是因為，剛剛步入發達國家行列的韓國經濟與進入成熟階段的美國相比，增長停滯現象更加明顯。 美國經濟之所以能夠保持平穩增長，得益於占國內生產總值三分之二的個人消費的活躍。以引領人工智能時代的革新增長和尖端制造業的復活為跳板，隨著工作崗位的增加和家庭收入的恢復，引領了堅挺的增長勢頭。英偉達、開放人工智能、微軟等改變全球市場版圖的領先企業的大膽投資和革新延續了美國經濟的活力。 與此不同，韓國經濟長期內需停滯，再加上戒嚴和彈劾的沖擊，處於風雨飄搖的危機狀況。企業對投資和雇傭猶豫不決，家庭則捂緊錢包。在今年和明年已經預告低於2%的低增長的情況下，如果美國特朗普第二屆政府的關稅威脅成為現實，增長率減速可能會更加陡峭。進入新年以來，出口也出現下滑，部分全球投資銀行把今年韓國的增長率預測值下調至1.2%。也就是說，由於安於依靠出口單翼的經濟結構，原封不動地受到了國內外的逆風。 如果不能挽救增長動力的火種，也不能排除韓國經濟降至1%以下的可能性。這就是為什麽韓國的競爭力達到頂點後開始走下坡路的“頂峰韓國”警告聽起來不同尋常的原因。在沒有物價刺激的情況下可以達到的最大值——潛在增長率也在去年被美國逆轉。要想擺脫低增長，急需動員財政、貨幣、金融政策等所有可用手段。同時，要盡快拿出改善革新環境、改變經濟體質的正面進攻法。但是，所有的壹切都被無能的政治所阻撓，黃金時間正在流逝。

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