在托特納姆熱刺隊踢不上比賽的梁民革被租借到英冠QPR隊. January. 31, 2025 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 去年12月加入英格蘭足球超級聯賽（EPL•第1級聯賽）托特納姆熱刺隊的梁民革（19歲•照片）在壹場英超比賽都沒能上場的情況下，租借轉會到了英冠聯賽（第2級聯賽）女王公園巡遊者隊（QPR）。30日，QPR通過球隊官網表示，“已經確定租借引進前鋒梁民革。梁民革將在2024~2025賽季結束之前壹直效力於我們球隊。” QPR是“氧氣坦克”朴智星（44歲•退役）曾效力的球隊。朴智星在2012~2013賽季英超聯賽所屬的QPR中擔任隊長，參加了20場聯賽。QPR在2014~2015賽季EPL排名墊底（第20位），降級後壹直停留在英冠聯賽。截止到當天，QPR在本賽季24支英冠聯賽隊伍中排名第13位。 梁民革通過球隊發表入隊感想說：“我想給韓國足球的傳奇朴智星前輩效力的QPR帶來很多勝利。“梁民革在QPR將身穿47號球衣參賽。這是他去年在韓國職業足球K1聯賽江原隊擁有的球衣號碼。梁民革上賽季代表江原隊出場38次，攻入12球，成為首位獲得“年輕球員獎”的高中生。 去年7月確定加盟托特納姆熱刺隊後，12月來到英國的梁民革雖然與孫興慜（33歲）壹起進行了訓練，但從未參加過正式比賽。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯在本月初與紐卡斯爾聯隊的英超比賽之前表示，“應該給梁民革適應（英超）的時間”，表示暫時沒有讓梁民革參加比賽的計劃。 目前在英冠聯賽球隊進球榜上並列排名第15位（32球）的QPR對梁民革寄予厚望。QPR首席執行官（CEO）克裏斯蒂安•努裏表示：“梁民革在加入托特納姆熱刺隊之前就被認為是世界希望之星。很高興他能加入我們隊。”

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