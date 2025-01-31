務安濟州航空慘案發生壹個月後…金海釜山航空客機發生火災. January. 31, 2025 07:32. by 釜山=姜成明記者、李祝福記者 smkang@donga.com. 28日，在金海國際機場準備起飛的飛往香港的釜山航空客機發生火災。169名乘客等176人全部通過緊急滑梯逃生，雖然沒有死亡，但有7人受傷。在奪走179人生命的務安濟州航空客機慘案發生不到30天後，再次出現航空安全事故，使市民對飛機安全的不安感越來越大。 據釜山消防災難本部透露，當天下午10時15分左右，在金海機場停機坪上，搭載169名乘客、1名維修師、6名乘務員等共176人準備起飛的飛往香港的釜山航空客機BX391航班尾部起火。飛機內部左後方行李架（overhead bin）內的行李發出“嗒嗒嗒”的聲音後冒出濃煙，火花從行李架縫隙中墜落，濃煙擴散到了機艙前部。乘客和乘務員在強行打開2個緊急出口門後，利用滑梯全部逃生。在躲避過程中有7人受了傷。 消防當局在晚上10時38分發布了應對第壹階段命令，投入138人扑滅火災。消防隊員們為了阻止向飛機機翼蔓延的火勢，設置了防禦線，投入了13臺水泵車等68臺裝備，在1小時16分鐘後的11時31分，在飛機上端部分燒掉後火勢被完全扑滅。消防相關人士表示：“從在機艙後方廚房等待的乘務員報警說關閉的行李架內部出現煙霧和火花來看，推測是行李架內部的特定物體發生了火災。” 充電寶等電子設備被認為是最有可能的火災原因。國土交通部航空鐵路事故調查委員會（簡稱事調委）30日與釜山警察廳、釜山消防災難本部、國立科學調查研究院等壹起投入了現場聯合鑒定準備。機體制造公司空中客車公司的6名負責人和法國航空事故調查委員會（BEA）的4名負責人當天也抵達現場，共享了現狀。事調委為了查明事故原因，計劃分析前壹天從現場回收的黑匣子語音記錄裝置（CVR）和飛行記錄裝置（FDR）。

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