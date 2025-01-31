低成本“深度求索”的反擊……美中爆發人工智能戰爭. January. 31, 2025 07:32. by 林雨宣 imsun@donga.com. 特朗普第二屆政府上臺後，美國和中國就美國向中國征收高額關稅等問題針鋒相對，兩國在人工智能領域也展開了激烈的霸權戰爭。中國的人工智能創業公司“深度求索（DeepSeek）”以僅相當於開放人工智能、微軟等美國大科技十分之壹的費用推出了相當於開放人工智能“Chat GPT”的“R1”，在全世界產業及金融界掀起了軒然大波。 此前，為了維護包括人工智能在內的信息技術領域霸權，美國曾就用於尖端人工智能的半導體等對中國實施出口限制，明顯對“深度求索”熱潮感到驚訝。據彭博社當地時間29日報道，美國政府正在研究限制向中國出口低配置人工智能用途半導體的方案。據彭博社報道，特朗普政府相關人士正在討論不僅限制開發人工智能所需的最新型半導體，還限制此前允許對中國出口的英偉達的低配置人工智能半導體H20向中國出口的方案。這是因為，在人工智能競爭中，美國確認了中國技術水平領先於美國的預想。 此前，深度求索表示，僅用英偉達的舊款人工智能半導體H800制造的本公司人工智能模型R1，性能比代表美國的開放人工智能的最新模型o1更為出色，但費用僅為十分之壹，給全世界技術業界帶來了巨大沖擊。部分人提出質疑稱，深度求索可能少算了費用。還有人提出，有可能是繞過美國的限制，確保並使用了英偉達的新型半導體。但是，對中國企業相比美國科技大企，以更低的費用開發出相似水平的產品，仍然感到驚訝。也有預測稱，兩國的技術霸權戰爭將超越政府，在民間領域也將正式展開。 受深度求索沖擊，27日紐約股市英偉達的股價暴跌17%，當天博通、美光科技等其他半導體企業的股價也下跌了10%以上，當天美國股市蒸了約1萬億美元（約1400萬億韓元）。《華爾街日報》表示，紐約股市變成了“血泊（bloodbath）”。 另壹方面，美國總統特朗普表示：“深度求索的人工智能看起來（比美國產品）更快、更便宜。這壹事件敲響了美國產業要想在（與中國的）競爭中獲勝必須集中精神的事件。”有評價認為，特朗普對中國尖端技術表示了擔憂。另外，開放人工智能、微軟表示，將對深度求索是否盜用了開放人工智能的數據進行調查。

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