特朗普稱“將再次與金正恩聯系”……令人擔憂“跳過韓國”. January. 25, 2025 07:37. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國總統特朗普當地時間23日在接受美國福克斯新聞臺的采訪時，被問到“是否會與金正恩再次聯系”時，回答說“我會的（I will）”。從總統候選人時期到現在，特朗普親口表明朝美首腦外交的可能性尚屬首次。 特朗普當天在接受采訪時表示，很難與宗教熱情高漲的伊朗進行談判，並表示：“他（金正恩）不是宗教狂熱者。是個聰明的家夥（smart guy）。”他稱贊金正恩是“語言相通的談判夥伴”。特朗普說：“（前任）奧巴馬說朝鮮是最大的威脅，但我解抉了這個問題（朝核問題）。我和他（金正恩）相處得很好。” 此前，特朗普在上任第一天就稱朝鮮為“核能力擁有國”。因此，有分析認為，如果特朗普第二屆政府急於恢復“自上而下式”對話，特朗普將打出以緩和制裁為代價進行核裁軍的“小交易”牌，而不是第一期失敗的無核化談判。 特朗普和金正恩在特朗普第一期時期的2018年和第二年在新加坡和越南河內接連舉行首腦會談，交換了27封被稱為“情書”的親筆信。特朗普去年12月當選後首次舉行記者會時，稱金正恩為“交往很好的人”，就任第一天又表示“金正恩也會歡迎我的回歸”，還在祝賀就任的舞會上與駐韓美軍將士們進行視頻通話，稱金正恩為“硬漢（tough cookie）”。 特朗普在就任前提拔前美國駐德國大使理查德·格裏內爾為負責朝鮮等事務的特別任務大使，有“朝核通”之稱的前國務院助理國務卿幫辦亞歷克斯·黃（黃之瀚）為白宮國家安全會議副助理，表現出了朝美首腦外交的意誌。 此外，特朗普在當天的采訪中表示，通過對中國的高關稅施壓，可以達成新的貿易協議。對於“能否與中國國家主席習近平就制定更加公平的貿易慣例達成協議”的提問，他回答說：“我可以做到。因為我們有他們想要的東西。”他還提到了巨大的對華貿易逆差，並表示：“我們有壓倒中國的巨大力量。那就是關稅。”

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