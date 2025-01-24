少用鋼筋的“無骨公寓”……公務員說：“這不是沒倒下嘛”. January. 24, 2025 07:24. . 前年4月仁川黔丹新城公寓地下停車場坍塌事故發生後，政府展開了大規模調查，在曾表示“沒有不良施工”的公寓中，確認了多數鋼筋含量較低的柱子。為了支撐天花板，設計成將8個縱向鋼筋放入柱子上，但實際上只有一半的4個鋼筋。也有不相信政府調查結果的京畿道某公寓園區居民親自查看設計圖，找出停車場天花板上的鋼筋遺漏的情況。 當向國土交通部下屬的國土信息管理院咨詢這些內容時，負責職員回避說：“這應該是單純的失誤。”一名地方自治團體負責公寓竣工許可的科長級公務員還荒唐地回答：“不是沒有像黔丹公寓那樣倒塌嘛。” 這是《東亞日報》“英雄題材（Hero Contents）”組在“無骨公寓停車場”事故發生後，以政府展開調查的288個相同結構的竣工公寓中獲得設計圖紙的地方為對象，觀察施工狀態後得出的結果。使用與政府調查組使用的設備進行檢查後發現，21個園區停車場的850根柱子中有9個園區、25根柱子遺漏了鋼筋。在四角柱的一側應該放4、5根鋼筋，但漏掉一兩根的情況比比皆是。 采訪組得到的國土部報告中也記錄了遺漏鋼筋、混凝土強度未達到法律安全標準等事例。但韓國政府前年10月底表示：“沒有遺漏鋼筋等任何不良現象。”意思是說，只要導致黔丹事故的柱子、天花板、地板的鋼筋沒有重大瑕疵，就不是豆腐渣工程。政府將最短也需要4個月的調查時間縮短為2個月，將縱向鋼筋遺漏等排除在調查項目之外，這造成了安全檢查的決定性漏洞。 專家們警告說，在豆腐渣工程的地下停車場，如果裝滿水的消防車經過，甚至有可能發生坍塌。采訪組在結構設計專門企業的幫助下進行了模擬實驗，結果顯示，鋼筋正常鋪設的30層公寓即使發生2017年浦項地震，也能堅持60秒以上，只有一半鋼筋的則在7秒內倒塌。 最終，政府的急躁癥和公務員式的差不多主義招來了蜻蜓點水式調查。幾年間，由於人工費、水泥價格暴漲，建設企業紛紛開始減少費用，因此，豆腐渣工程進一步增加的可能性也不小。相比提高公寓的整體安全性，急於減少事故影響的政府不實調查更讓國民更加不安。

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