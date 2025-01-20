特朗普發布的“$TRUMP”幣暴漲18000%. January. 20, 2025 08:30. by 林雨宣 imsun@donga.com. 壹直對虛擬貨幣表現出親和態度的美國當選總統唐納德•特朗普在就任三天前親自發行了以自己名字命名的“Meme Coin（反映流行制作的虛擬貨幣）”$TRUMP，引起了爭議。由於投資者的熱烈反應，該硬幣的市場價值暴漲，特朗普當選人方面擁有80%的硬幣，因此提出了利害沖突和倫理問題。 據《華爾街日報》18日報道，特朗普當選人前壹天晚上9點通過自己的TrueSocial表示：“我的新正式特朗普Meme幣出來了。現在馬上接收$TRUMP”，並掛上了相關硬幣購買鏈接。《福克斯商業》表示：“不到24小時，$TRUMP的價值從幾美分飆升至33.87美元，呈現出超過18000%的巨大價格上升”，“因此，以市價總額為準，被列入世界30大虛擬貨幣中。”據WSJ透露，該硬幣的80%由特朗普當選人的子公司等與當選人相關的機構或人士擁有，僅壹天時間就創下了60億美元以上的市場價值。隨著該硬幣以Solana區塊鏈網絡為基礎發行，市價總額排名第四的虛擬貨幣Solana也暴漲了近20%。 對此，《紐約時報》指出：“這是利用總統職位賺錢的十分露骨的嘗試”，“這是特朗普二期給出的政府不會猶豫違反倫理界限的信號。”WSJ預測：“特朗普幣在部分熱情的加密貨幣支持者中也受到了批評”，“想要影響華盛頓（美國政界）的外國政府或企業為了得到特朗普當選人的好意，有可能大量購買代幣。”

한국어