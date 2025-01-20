示威者砸毀2輛公調處車輛，威脅職員……警察42人受傷，7人重傷. January. 20, 2025 08:29. by 李秀蓮記者 lotus@donga.com. 19日，首爾西部地方法院，支持尹錫悅總統的示威者展開“闖入法院”行動，導致警察受傷，高級公職者犯罪調查處（公調處）車輛受損。部分公調處調查官的衣服被撕破並遭到毆打。 據警察廳透露，18日、19日兩天，在法院周邊示威和闖入法院事件過程中，警察機動隊員等42名警察受傷，7名警察受了重傷。公調處車輛和調查官也遭受了損失。18日晚8時左右，結束拘捕令實質審查後，離開法院的2輛公調處車輛被示威者們包圍。示威者們在車前擋風玻璃上貼上了寫有“彈核無效，拘留李在明”等字樣的牌子，粗暴地搖晃著車身，高喊“解散公調處”。示威者們用太極旗棒等砸碎了公調處車輛的玻璃窗，給輪胎爆了胎。 據悉，公調處雖然向警方尋求協助，但出動現場的警察當時也被示威者們毆打受傷。公調處表示：“公調處檢察官等人員乘坐的兩輛汽車在示威隊的阻止下，車輛受損，公調處人員受到威脅。將以對上述行為的采證資料為基礎，要求警方進行強有力的處罰。” 公調處對此次事件表示遺憾。公調處相關人士19日批評示威者們，“這是不通過司法系統解決、否定法治的行為”，並將討論對公調處調查團隊人員的人身保護問題。18日，消防當局共接到了41起有關闖入法院的受傷報告。其中12人被送往醫院，其余的人拒絕送醫或離開了現場。 有人指出，此次事件是公共權力被群眾踐踏的史無前例的事例。此前，示威者們雖然對司法部的判決或決定有過不滿或批評，但沒有直接行使暴力和武力的事例。也有觀察人士認為，警方實際上也有多人受傷，因此對參與者的調查和處罰不可避免。

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