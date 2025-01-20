上月“休息”的青年達41萬人，1年內激增12%. January. 20, 2025 08:28. by 世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，由於經濟蕭條長期化，加上緊急戒嚴和彈劾政局，去年年末沒有工作也不參加求職活動，“休息”的青年較去年激增。隨著雇傭寒流的延長，刮起“暖風”的老人工作崗位市場也急劇萎縮。 據統計廳國家統計門戶網站（KOSIS）19日透露，去年12月15~29歲的青年層“休息”人口為41.1萬人。與1年前（36.6萬人）相比，增加了12.3%。在雇傭市場上，青年層的蕭條正在長期化。按月來看，從去年5月開始連續8個月青年層休息人口較去年有所增加。 據分析，由於經濟蕭條長期化，在雇傭寒流持續的情況下，因去年發生的緊急戒嚴事態、務安濟州航空慘案等，“年末特需”的消失也對去年年末的雇傭指標產生了負面影響。 就連此前情況不錯的老人工作崗位市場也在萎縮。據統計廳雇傭動向微型數據，去年60歲以上的求職斷念者為10.6681萬人，比前壹年增加了1.8698萬人（21.3%）。老年人求職斷念者的規模隨著新冠病毒疫情帶來的沖擊的減弱和政府對老年人工作崗位的供應增加，從2021年（15.6377萬人）到2023年（8.7983萬人）持續減少，但去年再次轉為增加趨勢。 求職斷念者是在非經濟活動人口中，雖然希望就業，可以就業，但是擔心找不到工資水平等符合條件的工作崗位，所以放棄就業的求職經驗者。對於老人放棄求職的理由，回答“以前找過，但是沒找到合適的工作”的人最多，達4.1944萬人（39.3%）。

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