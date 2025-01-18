澳網公開賽10多歲年輕人的“叛亂”，勒納•錢五盤大戰力克梅德韋傑夫. January. 18, 2025 07:42. by 金正勛記者 hun@donga.com. 2005年12月出生的新銳勒納•錢（世界排名第121位•美國）在澳大利亞網球公開賽上擊敗了世界排名第5位的丹尼爾•梅德韋傑夫（俄羅斯），爆出了大冷門。 16日，勒納•錢在澳大利亞墨爾本舉行的澳大利亞公開賽男單第二輪比賽中，經過4小時48分鐘的激戰，以3比2（6-3、7-6、6-7、1-6、7-6）戰勝了梅德韋傑夫。拿下第1、2盤的勒納•錢雖然輸掉了第3、4盤，但在第5盤經歷搶七大戰後取得了勝利。 越南裔美國人勒納•錢在2023年澳大利亞公開賽青少年組和美國公開賽青少年組中進入決賽等，是在青少年舞臺上嶄露頭角的選手。但是在本次大賽之前，他在成人大滿貫賽場上連壹場勝利都沒有取得。勒納•錢從2022年開始的3年間，在大滿貫賽比賽中唯壹進入正賽的是美國公開賽，但均在第壹輪就早早被淘汰出局。在此次大賽上，面對卡米洛•烏戈•卡拉貝利（第94位•阿根廷）取得首場勝利的他，還戰勝了在澳大利亞公開賽上獲得3次亞軍的梅德韋傑夫。 在本次大賽上，“10多歲旋風”尤為猛烈。在勒納•錢之前，2006年出生的若昂•豐塞卡（第112位•巴西）在第壹輪比賽中戰勝了安德烈•盧布列夫（第9位•俄羅斯），同歲的雅庫普•門希克（第48位•捷克）在第二輪比賽中戰勝了卡斯佩爾•魯德（第6位•挪威）。勒納•錢說：“看到同為10多歲的豐塞卡和門希克的勝利，受到了很大的鼓舞。在球場上享受的同時，也想看看我能做什麽。”

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