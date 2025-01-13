被烏克蘭活捉的朝鮮軍人：“以為是演習而不是參戰”. January. 13, 2025 08:45. by 巴黎=常駐記者趙恩娥、李基旭記者、申圭鎮記者 achim@donga.com、71wook@donga.com、newjin@donga.com. 烏克蘭總統澤連斯基當地時間11日表示，烏軍在俄羅斯西南部庫爾斯克地區俘虜了兩名朝鮮軍人，並公開了他們的面孔。烏軍活捉援俄朝鮮軍人並詳細公開身份和陳述尚屬首次。韓國國家情報院12日表示：“通過與烏情報部門的實時合作，確認了烏軍9日在庫爾斯克戰場上活捉兩名朝鮮軍人的事實。這兩人在受傷的情況下被活捉，目前沒有生命危險。” 澤連斯基11日通過自己的“電報”賬號表示：“被俘的兩名朝鮮軍人受傷的狀態下，被送往烏克蘭首都基輔，正在接受烏安全局的審問。”他還聲稱：“抓捕朝鮮軍人並非易事。因為俄軍和朝鮮軍一般通過處決受傷同僚、銷毀證據的方式來掩蓋朝鮮軍人的參戰事實。”“已向安全局下達了保障媒體接觸朝鮮俘虜的指示。世界應該知道這種情況（朝鮮派兵）。” 根據澤連斯基上傳到“電報”的照片，兩名朝鮮俘虜目前正在收容設施接受治療。一名士兵兩手纏著繃帶躺在床上，另一名士兵下巴受傷，下巴部位纏著繃帶，穿著軍裝坐著。 據烏媒“RBC烏克蘭”報道，兩名朝鮮軍人9日被特種作戰部隊第84戰術集團所屬軍人和烏克蘭傘兵抓獲。手受傷的軍人出生於2005年，從2021年起在朝鮮軍隊擔任步槍手。該軍人持有俄軍人證，上面寫著俄西伯利亞南部圖瓦共和國出身。RBC烏克蘭報道說，該軍人在調查過程中強調：“聽說不是為了與烏克蘭戰爭，而是為了訓練而旅行的。”下巴受傷的軍人難以說話，以書面形式回答了問題。他是1999年出生，從2016年起在朝鮮軍隊作為狙擊手偵察兵服役。

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