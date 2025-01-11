“針對尹錫悅的調查應符合國格”“保障防禦權”……法律面前沒有例外才是國格. January. 11, 2025 07:34. . 為躲避高級公職人員犯罪調查處（公調處）的逮捕令正在首爾市漢南洞官邸長期閉門靜坐的尹錫悅總統通過律師團和友軍勢力正在大肆展開輿論戰。依靠保守陣營部分勢力的反彈核輿論集結等，主張宣布戒嚴的正當性和執行逮捕令的不當性，開始團結支持層。 尹錫悅律師團10日發表聲明主張：“通過非法逮捕現任總統來破壞憲政秩序，這才是真正的內亂。”在前一天舉行的外國記者座談會上，尹律師團還表示，“動用裝甲車和直升機逮捕現任總統，意味著可能會引發內戰”，將公調處和警衛處可能發生物理沖突的責任推給了公調處。總統警衛處處長朴鐘俊10日提交辭呈並到警方接受調查時，批評調查機關說：“希望根據我國的國格，對總統進行適當的調查。我認為現在這種執行方式程序是不對的。” 但是，正如法院行政處長在國會所表明的那樣，“對於合法簽發的逮捕令，協助執行才是所有國民的義務。”因為是現任總統、所以要求允許法治主義例外的想法，本身就不符合國格。更何況，如果不想讓總統官邸前的國家機關之間的物理對決演變成朴鐘俊當天擔心的流血事件，尹錫悅總統自己走出來接受調查，才是唯一的辦法吧? 律師團還致力於緊急戒嚴的正當化。他們的邏輯是，宣布緊急戒嚴是“緊急大權”和“行使緊急權力”。也有人主張：“這不是戒嚴失敗，本來就是按和平戒嚴設計的。”如今，戒嚴之夜尹總統所說的“哪怕開槍”“哪怕用斧頭砸碎門扇”等暴力言辭早已在檢察機關的調查中接連被公開。談論“和平戒嚴”只能是讓處境窘迫的尹總統更加寒酸的詭辯。 國家人權委員會13日還向全體委員會提交“在尹總統彈核案審理和刑事審判中保障防禦權”的建議案，展開了外圍支援。在執政黨推薦委員們提交的建議案背景說明中，直接出現了“宣布戒嚴是總統的固有權限”“沒有人（因戒嚴）受傷”等尹總統的主張。建議案中還包含了不要被180天的彈核案審理期限所束縛、在有關戒嚴的調查和審理中進行不拘留調查等內容。戒嚴和內亂主謀們的希望事項怎能被包裝成國民人權守護機關的正式建議事項？希望廢除和與時代不符的戒嚴宣言一樣成為國際性丟臉的建議案，停止荒唐的受害者角色扮演。

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