12月3日黨部的50人、1月6日總統官邸的40人……還有“果川登陸作戰”. January. 08, 2025 08:20. . 在對尹錫悅總統第一次逮捕令執行期限的最後一天6日早晨，40多名國民力量黨議員聚集在首爾市漢南洞總統官邸前。其代表人物金起炫議員表示：“高級公務人員犯罪調查處（公調處）沒有調查內亂罪的權限。”同一天下午，在場的李哲圭議員來到警察廳聲稱“警衛處拒絕逮捕是正當權利”。官邸前議員僅得到確認的就有44人，超過該黨所屬108人的40%。該黨緊急對策委員長權寧世和院內代表權性東雖然沒有出席，但兩人的秘書室長都參加了。 雖然國民力量黨聲稱是“以個人身份去的”，但他們在漢南洞的集結表明，執政黨國民力量黨是多麽脫離國民情緒和常識。如果公調處當天試圖逮捕總統，44人很有可能參與了警衛處的物理阻止。現在當務之急是通過調查總統查明戒嚴的真相，通過憲法法院審理判斷尹總統的法律地位。因此，應盡早解決國家混亂局面。但漢南洞44人似乎更關心的是談論“非法逮捕令”，使公共權力無力化，拖延時間，制定有利的選舉日程。 他們的行動讓人聯想到12月3日戒嚴之夜。當晚在國會投票贊成解除戒嚴的190名議員中，執政黨議員只有18人。與親尹（錫悅）主流關系密切的50多人沒有參加表決，而是停留在黨部，通過電視觀看了全體會議場的表決場面。解除戒嚴時視而不見的這些人和反對執行逮捕令的44人大部分重疊。國民力量黨一方面與總統保持距離，卻對親尹主流展開的擁護總統的場外行動袖手旁觀，觀察部分強硬支持層的輿論。 由權寧世緊急對策委員會體制任命的發言人金民洙在活動第一天即6日辭職，濃縮地展示了執政黨的這種問題。金民洙在宣布戒嚴兩天後的去年12月5日，在右派油管上就軍隊投入到京畿道果川的中央選舉管理委員會一事吹捧稱：“這是果川登陸作戰。這才是尹錫悅。表現不錯。”他一直在談論戒嚴的正當性和選舉舞弊的可能性。盡管如此，他還是毫無限制地被推薦擔任發言人一職，並得到了任命。這意味著，執政黨的警報系統有問題。

한국어