接到被調往務安機場命令的管制員辭職. January. 07, 2025 08:10. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 因濟州航空慘案，航空管制的重要性日益凸顯，但很多地區機場在確保管制人力方面遇到了困難。特別是發生慘案的務安機場在補充空缺的過程中，部分管制員甚至提交了辭呈。有人指出，由於管制員不足，地方機場的安全受到了威脅。 據航空業界6日透露，務安機場目前共有7名管制員。其中，去年12月29日發生的濟州航空事故當時工作的2人目前沒在崗。對此，管理務安機場的釜山地方航空廳（釜航廳）計劃派遣附近的機場管制員到務安機場補充人力。但是在此過程中，被調到務安機場的1名管制員提交了辭呈，同壹時期另壹名釜航廳所屬管制員也提交了辭呈。 航空業界指出，管制員過度的業務和惡劣的待遇累積，導致人力流失。目前，釜航廳管理務安、金海、大邱、麗水、蔚山等9個機場，總管制員只有50多名。這是國際民間航空機構建議標準的壹半水平。人力少，工作量大。據國土交通部等透露，2023年務安機場控制塔平均每天執行111架飛機的管制業務。這是其他地方機場業務量的3倍之多。 對此，航空業界指出，即使暫時中斷不運營民航機的部分機場運營，也要確保管制人力。壹位管制員表示：“管制員不足不能通過拆東墻補西墻來解決”，“通過改善管制員待遇等確保必要的人力迫在眉睫。”

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