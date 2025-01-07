陰沉沉地開啟乙巳年. January. 07, 2025 08:08. . 今年是乙巳年。去年，提及“乙巳士禍”、“乙巳條約”時，出現了“政治上可能會發生不吉利的事情”的怪談，隨後就發生了戒嚴事件。今年上半年政治上出現了動蕩的時刻。不管最終的結局如何，政治、經濟方面受到的影響將會持續很久。與其說是長久，不如說是好的方向、不好的方向、痛苦的方向，成為重要變化的軸。 偏偏是蛇年，無法預測迷宮般的世界和結局的結果更具象征性。我們是否正在穿過蛇的軀幹等蜿蜒曲折的桎梏走向光明的世界？亦或是在進這條蛇的嘴裏？ 蛇在我們國家的文化中是不受歡迎的動物。在西方文明的壹半基督教文明中，蛇也是邪惡的存在。然而，在另壹端的希臘精神文化中，蛇卻意外地受到尊重。在雅典衛城，神聖的蛇生活在籠子裏。“醫藥之神”阿斯克勒庇俄斯的象征是蛇盤繞的權杖。成為急救隊標誌的赫爾墨斯之杖“商神杖”也盤繞著兩條蛇。雅典女神像腳下放著青銅蛇，龐貝羅馬住宅的廚房壁畫上無壹遺漏地畫著蛇。 也有雙重意義。蛇的智慧是狡猾。裂開的舌頭象征著政治人士和詐騙犯的舌頭。人們恨狡猾，但都說要活在世上就得狡猾。對方的狡猾是惡，我們的狡猾是能力。分裂的舌頭和只許州官放火，不許百姓點燈，在韓國社會已成為正義。 蛇和乙巳這兩個單詞本身是無辜的。我們的命運是由我們的想法和手創造的。蘇格拉底在雅典街頭嘆息的情況在我們這個時代也發生了。希望2025年能像蛇壹樣穿過這條狹窄的小路。

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