印度實驗室制造的鉆石作為禮物送給拜登總統夫婦. January. 04, 2025 07:55. by 李智潤記者 asap@donga.com. 據悉，美國總統喬•拜登夫婦在2023年從外國領導人那裏收到的禮物中，有價值3000萬韓元的鉆石。尹錫悅總統也向美方贈送了價值1000萬韓元的禮物。 2日（當地時間），據美國國務院公開的年度會計報告書顯示，2023年6月訪問印度的拜登夫婦從總理納倫德拉•莫迪那裏收到了珠寶、繪畫、工藝箱、雕像等價值27232美元（約4000萬韓元）的禮包。特別是莫迪總理送給吉爾女士的價值2萬美元（約3000萬韓元）的7.5克拉的“Lab Grown鉆石”格外引人註目。有分析認為，印度是人造鉆石“Lab Grown鉆石”的主要生產國，因此考慮到擴大對美出口市場，印度送上了禮物。 尹總統2023年4月訪美時送給拜登總統的月缸、銀壺、足套、紀念專輯等禮物目錄也被公開。尹總統贈送了價值7100美元的紀念專輯和銀制水壺、杯子、價值1760美元的月缸和九折板。另外，以2023年11月美國舊金山亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議為契機，尹總統、拜登總統、時任日本首相岸田文雄舉行10分鐘的會晤時，以金建希女士的名義向吉爾女士贈送了化妝品和毛毯作為禮物。 拜登總統從蒙古總理那裏收到了價值3495美元（約510萬韓元）的蒙古戰士銅像，從以色列總統那裏收到了價值3160美元（約460萬韓元）的銀盤，從烏克蘭總統澤連斯基那裏也收到了價值2400美元（約350萬韓元）的拼貼畫作品。根據國內法，美國聯邦公務員如果收到外國政府提供的價值超過480美元的禮物，就要進行申報。雖然可以擁有480美元以下的禮物，但如果超過該金額，壹般會轉移到美國國家文件記錄管理廳（NARA）或對外公開展示。

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