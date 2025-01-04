“制造業在韓國是瘋狂之舉”……拒絕繼承家業的第二代和第三代. January. 04, 2025 07:55. . “在韓國從事制造業是件瘋狂的事情。” 在韓國運營著頗具規模的制造公司的一名首席執行官這樣評論在韓國從事制造業的困難。因為繼承稅負擔、最低工資上調、制造業回避導致的招聘難等各種原因，制造業的經營環境越來越差，看不到這種情況得到改善的希望。他還說：“就拿我來說，做生意賺了一定程度的錢，所以有想要繼承的子女，但是周圍有很多代表因為子女們說‘不想繼承賺不了很多錢的辛苦事業，賣了之後給我錢吧’而苦惱要不要放棄事業。” 本報上月刊登的《關閉增長板的制造業生態系統》系列采訪中見到的制造業代表們也表現出了類似的反應。從20世紀70年代開始在韓國從事制造業的某企業負責人除了在韓國之外，在印度尼西亞也擁有工廠。他說：“不是因為想出國，而是因為（韓國的制造業條件不好）被趕了出去。在印度尼西亞的大部分韓國中小制造業代表都表示不再在韓國運營工廠。” 在中小制造業第一代中，即使條件艱苦，也很難放棄自己創業的公司，因此有不少人無論如何都要創業。但不是自己創業的第二代和第三代卻不同。其中，隨著國內制造業環境的惡化，不再繼承家業、停業或賣給私募基金等的情況正在增加。例如，京畿北部纖維組合的“工廠主二代聚會”會員數從10年前的60名減少到了現在的12名。 中小企業中央會的《2024年中小企業家業繼承實態調查結果報告書》顯示，子女沒有繼承家業的計劃或沒有決定的理由，得到最多答復的是“因為子女不願意”（38.8%），第二位是“不想讓子女承擔企業運營的重任”（26.9%）。 中小企業創業第一代的高齡化正在快速進行，目前中小企業首席執行官的23.8%是60歲以上，70歲以上也有25000名。中小風險企業研究院預測，如果中小企業不能順利繼承家業，今後10年內因停業等原因消失的企業數量約為32萬家，失業人數約為300萬名。這是預計國家將遭受巨大損失的預測值。 目前，中小企業呼籲解決難以承擔的人工費上漲、每周52小時延長工作制和外國勞動者雇傭相關等勞動限制、使家業繼承變得困難的過度繼承稅等。 在國內制造企業中，中小企業所占的比重達到97.7%。如果他們喪失競爭力，韓國經濟的低增長基調將進一步深化。如果不把他們所訴苦的困難當作自己的課題來考慮，那麽剩下的中小制造企業也有可能紛紛離開韓國。

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