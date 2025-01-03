“日常工具成为致命武器”，对汽车恐怖袭击的恐惧感扩散. January. 03, 2025 08:44. by 洪禎秀 hong@donga.com. 隨著在美國路易斯安那州新奧爾良恐怖襲擊車輛上發現“伊斯蘭國（IS）”旗幟和爆炸物，人們對“汽車恐怖襲擊”的警惕心正在加大。也有人擔心，隨著日常生活中頻繁使用的汽車被用作致命的恐怖武器，恐懼感可能會擴散。 實際上，最近汽車恐怖襲擊事件呈持續增加的趨勢。據美國聖何塞州立大學明尼塔交通研究所（MTI）透露，1963年至2019年故意沖撞車輛而造成人員傷亡的事件（共184起）的70%發生在2014年以後。“伊斯蘭國”2016年下達了鼓勵汽車恐怖襲擊的方針，2014年至2017年在全世界共發生17起汽車恐怖襲擊，造成173人死亡。反伊斯蘭主義恐怖襲擊也動用了汽車。去年12月，在德國馬格德堡舉行的聖誕市場上，壹名沙特阿拉伯男子用運動型多功能車（SUV）沖撞人群，造成5人死亡、200多人受傷。 犯罪動機與極端主義伊斯蘭無關的汽車恐襲事件也不在少數。去年11月，在中國珠海，壹名對離婚後財產分割不滿的62歲男子用車撞人，導致35人死亡。2017年，在美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾，壹名白人優越主義者駕車沖向反對種族歧視的示威隊伍，導致36人死亡或受傷。 汽車恐怖襲擊之所以增加，是因為車輛比槍或爆炸物等更容易找到，而且保安檢查也相對自由。據《紐約時報》（NYT）報道，美國聯邦調查局（FBI）在內部文件中分析稱：“被限制獲取爆炸物或武器的攻擊者如果使用車輛，用最起碼的經驗或訓練，也會造成巨大損失。”英國《泰晤士報》也報道說，汽車已成為“窮人的大規模殺傷性武器（WMD）”。 有分析認為，自新冠病毒疫情全球性大流行以後，隨著大規模戶外活動的增加，形成了容易發生汽車恐怖襲擊的環境。因為大部分汽車恐怖襲擊的目標不是政府機關等高層人士，而是普通人。 《美聯社》報道說，因此，很多城市為了防止汽車恐怖襲擊，正在設置車輛進入切斷裝置或路障等。但是，這可能會造成交通不便，完全防止恐怖襲擊是有限的。新奧爾良市市長拉托亞•坎特雷爾在記者會上表示：“雖然在新年前夜部署了300多名警察，但加害者故意繞過路障實施了犯罪行為。”在德國聖誕市場事故中，肇事車輛也穿過救護車專用車道，襲擊了市民。

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