跑道、擋坎、飛鳥……慘案是對諸多危險信號視而不見的結果. January. 02, 2025 07:58. . 務安國際機場濟州航空飛機失事179人死亡，事故原因逐一被查明。此次發生事故的飛機在飛鳥相撞後，試圖用機身緊急著陸，但沖擊跑道，撞到設有導航標（引導方向的設施）的擋坎上，發生了爆炸。 機場設有應對飛機沖出跑道的終端安全區域，該區域內的設置物必須使用易折斷材質。國土交通部一直主張，務安機場導航標設置在距離安全區域5米左右以外的地方，因此不適用該規定。但國土部告示中明確規定安全區域是“到導航標設置地點為止”，因此混凝土擋坎本不該設置。 務安機場為了施工加長跑道，原本2800米的跑道縮短了300米左右。結果在施工過程中發生了為確保安全區域而減少跑道的“拆東補西”式荒唐事情。如果跑道和安全區域得到充分保障，失事飛機有可能減速並避免相撞。 從一開始設置混凝土擋坎的原因也是個謎。據推測，它本是為了平整傾斜的地形，設置成2米左右高的形狀，剛好正面擋住了事故飛機。本應與導航標分開設置的引導燈，也設置得亂七八糟。 務安機場的運行班次與飛鳥碰撞的發生率（0.09%）在全國14個機場中居首位。在慘案發生10天前舉行的務安機場預防飛鳥碰撞委員會會議上，由於人力、車輛等不足，驅趕和捕獲飛鳥的業績比前一年減少14.4%，引起了擔心。盡管如此，據說事發當時現場只有1人在工作。 如果積極驅趕飛鳥，如果不是混凝土擋坎，如果跑道和其他安全區域得到充分保障，就可以避免大規模的人員傷亡。雖然有過多次警告稍有不慎就會引發事故的危險信號，但全都被政府無視。這次也是疏忽大意釀成的慘案。

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