正義面前請求原諒. January. 01, 2025 08:00. . “懇請以正義的名義原諒爸爸。”在李煥京導演的2013年電影《7號房的禮物》中成長成為律師的藝勝（朴信惠飾）在模擬法庭上對背負著冤屈被執行死刑的爸爸龍九（柳承龍飾）的再審進行辯論時這樣說道。 以強奸幼兒殺人的巨大罪名進入關押兇犯的7號房的龍九是只擁有6歲智力的女兒控。從罪名上看，他是絕對不能饒恕的人物，所以甚至連兇犯都不把他當人看，但在旁邊看到龍九對女兒無微不至的關愛的在押犯（甚至保安科長）卻知道他是背黑鍋的。雖然是以監獄為背景，但給人留下歡笑和眼淚的過山車印象的該作品當時足足吸引了1200萬名觀眾。因此，雖然只記得是壹部喜劇和人性劇，但該作品真正想講述的故事是關於正義的問題。 因失去女兒的憤怒而失去理智的警察廳長的威脅，龍九坦白了自己沒有做的罪行，並被判處死刑，最後與年幼的藝勝分別後開始吶喊。 “我錯了。救救我吧。對不起。”然而，這種吶喊卻引起了很大的反響。因為沒有做錯什麽，也沒有犯死罪，也沒有必要感到抱歉的人請求原諒。只是想和女兒壹起生活的心，即使沒有犯罪也懇切地請求原諒。這個場面深入感情，但同時向我們提出了關於正義的問題。真正犯錯的人和犯死罪的人，應該感到抱歉的人，即請求原諒的人不應是另有其人嗎？ 即使做錯了事，也要否定真相，不請求原諒，這是像用具壹樣，把無辜的人關進痛苦的事情。因此，如果做錯了什麽，就應該盡快請求原諒。真相終究會大白，正義也會勝利。

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