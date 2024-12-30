20歲金誌洙上演英超首秀，創造韓國球員英超最年輕出場記錄. December. 30, 2024 08:20. by 金正勛記者 hun@donga.com. 布倫特福德隊的中後衛金誌洙成為歷史上踏上英格蘭足球超級聯賽（EPL）舞臺的最年輕的韓國球員。金誌洙出生於2004年12月，今年20歲。該領域之前的記錄是2011年8月身穿桑德蘭隊隊服以利物浦為對象首次出道英超聯賽的池東元的20歲零3個月。金誌洙是第15位進入英超聯賽的韓國球員，作為中後衛則是韓國第壹人。 金誌洙在28日與布萊頓隊的2024~2025賽季英超聯賽客場比賽中，在下半場第33分鐘替換隊友本•米上場，上演英超首秀。這距離他去年6月加盟布蘭倫特福德隊時隔1年零6個月。金智秀當天6次傳球成功4次，並貢獻3次搶斷。布倫特福德主教練托馬斯•弗蘭克就金誌洙的英超首秀表示，“沒有緊張的表情，很好地發揮了自己的水平。表現出了令人滿意的競技水平。”這場比賽以0比0結束。布倫特福德隊積24分（7勝3平8負）排在積分榜第11位。布倫特福德隊將於明年1月2日迎戰阿森納隊。 此前在17歲、20歲、23歲以下代表隊均效力過的金誌洙於2022年在K聯賽城南FC隊首次亮相職業聯賽。在韓國隊進入4強的去年國際足聯（FIFA）20歲以下（U20）世界杯上，他以堅實的防守能力受到了歐洲聯賽球探們的關註。金誌洙在加盟布倫特福德隊後，經過二線隊磨練，在本賽季即將到來之際升入壹線隊。此前，在壹線隊中，他唯壹的出場記錄是9月份參加英聯杯32強賽。 金誌洙在自己的照片墻上上傳了英超首秀照片，並留言說：“很長的時間，路途遙遠。我壹直夢想著這壹瞬間，流著汗水，終於實現了這壹瞬間，非常感謝和幸福。”

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