需要“緊急措施”的是針對尹錫悅內亂嫌疑的調查. December. 30, 2024 08:19. . 這是2013年10月的事情。首爾中央地方檢察廳特別調查組逮捕了涉嫌在2012年大選前夕在推特上發表譴責在野黨、擁護政府和執政黨的文章捏造輿論的3名國家情報院職員。後來得知這壹情況的國情院反駁稱“完全沒有經過通報程序”，調查組在調查職員15個多小時後將其釋放。要想拘留國情院職員，必須根據《國家情報院職員法》提前向國情院院長通報。 當時，調查組沒有向指揮上司——第二次長檢察官和首爾中央地方檢察廳廳長報告，而是向法院申請了逮捕令。檢方認定這是無視指揮體系的抗命，將調查組長排除在職務之外。調查組長出席隨後舉行的國會國政監查，揭露稱調查壹直受到“外部壓力”。他主張，中央地方檢察廳檢察長問他“有沒有幫在野黨的忙?”，事實上阻撓調查，因此只能通過自己的決斷獲得拘捕令並進行強制調查。他在國政監查中還表示：“我並不是效忠某個人。” 法務部對調查組長處以停職1個月的重罰後，把他降職到大邱高等檢察廳。但法院認定，調查組動用上述“緊急措施”進行調查的國情院就是輿論造假嫌疑的實體。不僅涉嫌違反《國情院法》，而且涉嫌違反《公職選舉法》，兩項嫌疑均被認定有罪，國情院院長(元世勛）2018年被大法院判處有期徒刑4年。當時的調查組長就是水原地方檢察廳驪州支廳長、宣布“12·3”緊急戒嚴的現任總統尹錫悅。 隨著針對宣布緊急戒嚴事件的調查進行到尹總統的眼皮底下，尹總統壹直延續著從約1年前起就提到的為了防止在野黨立法暴走、查明不正當選舉疑惑而采取“緊急措施”的說法。在尹錫悅受到違反現行法律批評仍試圖采取的兩個緊急措施中，壹個最終成功，成為他進入最高權力者行列的跳板，但另壹個是在違憲違法的批評中未能得到國民的支持而失敗，受到彈核審判並因涉嫌內亂頭目而接受調查。 看到因緊急措施興起的總統因緊急措施而沒落，國民們正在憲政秩序近壹個月沒有恢復的情況下經歷痛苦。看到曾擔任檢察總長的法律家兼壹國總統的人使用“拒絕送達”的小伎倆，痛苦也相當大。國民還清楚地看到，當年聲稱要迅速強制調查國情院、沒有向上級報告就逮捕其職員的人，如今面對檢察機關和公調處的傳喚要求壹概不予回應。 尹總統29日最終沒有回應公調處的第三次傳喚要求。現在，尹總統主動到案的可能性已經消失。就像尹總統擔任檢察官時期調查國情院時壹樣，對尹總統的緊急措施迫在眉睫。公調處應該動員申請逮捕令等強制調查方案，迅速阻止毀滅證據。而且，希望總統警衛處絕對不要犯阻止公調處緊急措施的錯誤。國民現在希望采取緊急措施恢復憲政秩序，總統警衛應該忠誠的，是國民而不是總統。

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