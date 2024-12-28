討論引入限制青少年使用社交媒體……擔心重蹈“停機制”覆轍. December. 28, 2024 07:30. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 隨著海外限制青少年使用社交媒體的動向增加，韓國也出現了有必要實行相關限制的主張。專家們一致認為，韓國青少年的社交媒體使用時間較長，由此產生的副作用也在持續增大，因此急需采取有效的對策。 科學技術信息通訊部去年發表的《智能手機過度依賴實態調查》顯示，國內40.1%的青少年屬於智能手機過度依賴危險群。這相當於每10人中有4人過度使用智能手機，在日常生活中可能會遇到身體、心理、社會問題。 在這一調查中，未滿10歲的兒童和未滿19歲的青少年分別有34.7%和36%的人回答“不能以本人的意誌調節觀看短視頻”。這一數值遠遠高於成人用戶（23%）。 國會今年也接連提出了青少年社交媒體限制相關法案。國民力量黨議員趙廷訓8月提出為未滿16歲青少年每天使用社交媒體設限的信息保護法修訂案。共同民主黨議員尹建永7月提出包含社交媒體事業者拒絕未滿14歲兒童加入會員內容的《信息通信網法修訂案》。此外，國民力量議員金張謙領頭提議的《青少年過濾泡沫防止法》的內容還包括，觀看上癮性內容必須征得父母同意，如沒有父母同意，則根據時間順序而不是算法對相關內容進行曝光。 國內輿論也贊成限制青少年使用社交媒體。8月輿論調查機構益普索以世界30個國家的23754人為對象進行的調查結果顯示，韓國約有57%的受訪者表示“贊成禁止未滿14歲的兒童使用社交媒體”。 但專家們強調，如果不想讓這種動向像過去的“遊戲停機制”一樣成為有名無實的規制，在制定法律或政策的過程中需要更加精巧的接近。2011年引入的遊戲停機制度為了防止青少年沈迷網絡遊戲，規定從子夜到上午6點不能玩網絡遊戲。但是，如果使用虛擬專用網（VPN），避開限制並不難。此外，還有人提出了侵害青少年權利的批評，最終於2022年被廢除。 西江大學通信系教授柳賢在（音）建議：“在青少年智能手機使用率較高的韓國，單方面限制已經生活化技術的法案很難期待效果。有必要考慮以何種方式進行平臺監控等。”韓國廣播通信大學媒體影像系教授金玉泰（音）也表示：“像流行一樣跟隨海外事例是沒有效果的。有必要制定符合我國情況的具體政策和法案。”

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