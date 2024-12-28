額頭. December. 28, 2024 07:30. . 冬天的時候，我們的本能會覺察到溫暖。“比起這件衣服，那件衣服更暖和。那邊比這裏暖和。那個人很和氣。想呆在他身邊”。無需誰指使，心總會向著這樣溫暖的地方。季節是冬天，時代也是冬天的時候就更不用說了。當我們身心寒冷時，溫暖是巨大的價值。 如果喜歡進入冬窗的微小而珍貴的陽光，如果想讀壹些詩，可以讀申美奈詩人的作品。“我是個溫柔多情的人，是個善良的人。”這樣的話寫得也不是很深奧，我們很容易能理解。詩人還用網絡漫畫畫過詩，連畫風都很圓潤，非常可愛、親切。冬天想貼著這樣的人，這樣的詩。 得了重感冒，像死了壹樣躺著想這首詩。病得昏昏沈沈，心安理得。想著“這樣慢慢消失也不錯啊”，但是抓住詩的尾巴站了起來。要做飯啊。要做飯吃。要做飯吃啊。聽說有人情深意熱，病倒了，我也該起來了。如此多情能救人。

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