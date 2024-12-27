更響亮的嬰兒哭聲……10月新生兒同比增加13%，創“14年來最大增幅”. December. 27, 2024 07:45. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 統計顯示，10月份新生兒比1年前增加超過13%。這是約14年來的最大漲幅，全國市道無一例外地迎來了更響亮的孩子啼哭聲。由於結婚件數也呈持續增加趨勢，降至0.72名的合計出生率（一名女性一生生育孩子統計）今年有望時隔9年首次回升。 根據統計廳26日發表的人口動向，10月份新生兒為21398人，比1年前增加13.3%（2520名）。不僅從今年7月起連續4個月保持在2萬人以上，增長率也是自2010年11月（17.5%）以來的單月最高值，增幅是自2012年10月（3530名）以後12年來的最大值。 從各地區來看，所有市道新生兒都多於一年前。這是自2015年3月以來全國新生兒首次增加。從各市道來看，新生兒增加率依次為世宗（29.9%）、仁川（28.2%）、蔚山（20.0%），慶北（1.6%）、慶南（1.9%）等地則較低。濟州、江原、光州等地的新生兒數一直呈減少趨勢，終於呈現反彈趨勢。 據分析，因新冠疫情被推遲的婚姻在疫情降級為地方性疾病後集中舉行，對新生兒數的增加產生了影響。據統計，10月份結婚件數比1年前增加22.3%（3568件），達到19551件，自4月份以後連續7個月呈增加趨勢。截至10月，今年累計結婚件數為18.1322萬件，同比增長13.8%。這是有統計以來最大的漲幅。 統計廳相關人士表示：“特別是30歲出頭的結婚率正在大幅增加。最近對結婚的認識正在發生積極變化，政府的低出生率綜合對策等效果也起到了一定作用。” 如果這一趨勢持續到11、12月，今年新生兒數也很望時隔9年反彈。今年前10個月的新生兒數為19.9999萬名，接近20萬名，同比增加1.9%。截至今年8月，累計新生兒數與去年相比還是負數，但從9月起轉為正值（0.7%），10月份的增幅更大。此前，年新生兒數在2015年增加3000名左右後連年退步。 去年降至0.72名的合計生育率也將達到觸底反彈的期待感越來越大。以季度為準，合計生育率在第三季度（0.76名）已時隔9年再次出現增加轉換。 另外，10月份的死亡人數為29819人，比一年前減少3.2%（974人）。但死亡人數仍然超過新生兒數，10月份人口自然減少8421人。人口自然減少的現象從2019年11月持續至今。按市、道分類，世宗市和京畿道人口自然增加，首爾、釜山等15個市、道減少。

한국어