新生兒連續4個月突破2萬，若不想它成為短暫反彈. December. 27, 2024 07:43. . 10月份新生兒為21398名，連續4個月超過2萬。同比增加13.4%，增長率創14年來最高紀錄。全國17個市道的新生兒無一例外增加，這一點也令人鼓舞。1-10月累計新生兒為19.9999萬名，同比增加1.9%，預計今年全年新生兒數將時隔9年恢復增長勢頭。 統計廳指出，結婚件數從新冠疫情過後的2022年下半年起增加，處於適婚適育期的30歲出頭人口增加是新生兒增加的背景。生育的先行指標結婚件數在10月份達到19551件，同比增加22.3%。其中也有二次生育高峰一代子女“生態潮一代”的效果。出生率在1991年至1996年短暫回升時期出生的這一代人，今年28至33歲，進入適婚和適育期，提高了新生兒數。 即使今年的合計生育率有所回升，也很難一下子扭轉不足1.3人的超低生育趨勢。但隨著新生兒數量的增加，發表的調查中人們對結婚和生育的認識正在發生積極變化等，出現了喜人的信號。社會對低出生率政策和財政投入的支持率比任何時候都高。 現在是果斷展開低生育政策、爭取扭轉局面的時期，但在政局混亂的情況下，連低生育高齡社會委員會此前宣布的政策也因缺乏立法、預算支持而漂流。地區消亡、增長潛力減弱、福利制度的不穩定性等，低出生率將給韓國社會帶來難以承受的痛苦。必須激發活力，以免錯過把出生率提升到正常軌道的機會。

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