前情報司令的“戒嚴手冊”中寫著：“誘導朝鮮在‘北方界線’上攻擊”. December. 24, 2024 08:22. by 林宰赫記者 heok@donga.com. 正在調查宣布“12·3”非法緊急戒嚴事件的警察在前情報司令盧相元的手冊中確認了“誘導朝鮮攻擊”的內容。警方以盧相元手冊記錄內容為基礎，考慮到刑法上外患罪中的第99條“一般利敵罪”嫌疑，正在進行調查。隨著在戒嚴主要參與者盧相元的手冊中出現推測是誘導朝鮮發動攻擊的內容，宣布緊急戒嚴的尹錫悅總統和前國防部長金龍顯是否也適用這一罪名備受關註。 警察國家調查本部緊急戒嚴特別調查團（團長禹鐘壽）23日在記者會上表示：“在盧相元私宅裏拿到的手冊中有‘誘導朝鮮在北方界線（NLL）上攻擊’的內容。”對於手冊中是否記載“對垃圾氣球原點進行打擊”等內容，他表示“將去確認”。 外患罪是從外部威脅國家存亡的犯罪的總稱。刑法第92條所載外患罪規定：“對與外國合謀對大韓民國開啟戰端或與外國人合謀對抗大韓民國的人，處以死刑或無期徒刑。”警方認為，其中盧相元的嫌疑屬於一般利敵罪。 警方掌握的手冊中包含了很多與緊急戒嚴相關的內容。據悉，手冊中明示的政界人士等被表述為“回收對象”。當天，對於“手冊內容是否全部與緊急戒嚴有關”的提問，特別調查團相關人士表示：“基本上是。雖然整體情況尚未得到確認，但有很多相關內容。”“有‘封鎖國會’的表述和把政治家、媒體人、宗教人、工會、法官、公務員等表述為‘回收對象’的內容。看起來是逮捕的意思，一部分還寫著名字。” 在野黨就盧相元的手冊內容指出：“這是為了引發內亂而助長與朝鮮矛盾的‘北風’陰謀。”共同民主黨批評稱：“如果總統試圖助長與其他國家的沖突，那就是明顯的外患罪。應逮捕尹錫悅，徹底調查內亂罪、外患罪。” 共同民主黨發言人韓玟洙在23日的吹風會上對盧相元的手冊拌抨擊稱：“不能不讓人懷疑是為了展開內亂而制造與朝鮮的局部戰爭。必須查明尹錫悅內亂犯罪集團為發動戒嚴令而誘導外患的嫌疑。”他敦促：“朴正熙、全鬥煥軍事政變團夥也沒有試圖發動戰爭來顛覆體制。必須逮捕無恥至極的內亂首領尹錫悅，憲法法院的彈劾審理也應該迅速進行。”

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