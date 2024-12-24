尹錫悅彈劾已失去“大眾盾牌”. December. 24, 2024 08:21. . 前青瓦臺政務首席秘書李哲熙最近出版的《壞權力如何崩潰：彈劾的政治學》顯示，有三種阻止彈劾總統的盾牌。首先是由執政黨阻止彈劾，便是“議會盾牌”。即使國會通過彈劾案，如果負責彈劾審判的憲法法院駁回彈劾案，彈劾也將因“司法盾牌”而失敗。或者像盧武鉉被彈劾時一樣，在從彈劾上訴到審判的過程中，由大眾出面強烈反對彈劾，彈劾也難以成功。這是“大眾盾牌”。 這三者中，最強大的應該是承載民心的大眾盾牌。就算國會對彈劾案舉棋不定，或當憲法法院思慮法理時，如果輿論強烈要求彈劾，議會盾牌和司法盾牌也只能輕易被拆除。朴槿惠受彈劾時期就是這樣。國會因盧武鉉彈劾失敗的創傷而在推進彈劾猶豫不決前，打動它的是嚴冬裏也充斥了光化門的燭光集會。 從14日國會表決彈劾案後持續10天裏尹錫悅總統的行為來看，似乎已下定決心拖延時間。他聲稱“不會逃避法律責任”，卻躲在警衛處後面拒絕到案接受調查，連彈劾案審理的相關文件也不簽收。他聲稱已把前廣播通信委員長金洪一定為律師團代表，卻沒有提出選任律師的申請。尹總統40年的知己石東炫律師對“拖延時間”的指責反而憤怒地說：“國會的彈劾表決存在操之過急的一面。總統為了組建最好的律師團，正在做各種考慮和準備。”在野黨相關人士表示：“檢察官出身的尹錫悅將動員最高前官們把法理鬥爭進行到底。”這是要嘗試司法盾牌。 似乎是想讓已成為“重新親尹黨”的國民力量黨沖在前面，再次動員議會盾牌。韓東勛被趕下臺後，親尹核心院內代表權成東似乎早就等著上了位。他在就任後的第一次會議上說：“總統缺位時，代行職權可以任命憲法法官，但如果總統是被停職，就不能任命。”國民力量黨以他這番詭辯之語為信號，一致拒不出席國會名額憲法法官人事聽證會相關日程；面對“內亂”一詞勃然大怒，退出常任委員會會議如同家常便飯；在企劃財政委員會裏抗議，“為什麽總是說內亂?”“內亂與否還在調查之中呢”；在外交統一委員會裏就“內亂首領”一詞進行爭執，最終退出會議。他又不是洪吉童，如果內亂不能稱為內亂，那該叫它什麽呢？ 與“內亂罪有可能不成立”的尹錫悅和執政黨的精神勝利法不同，能阻止彈劾的最強有力的“大眾盾牌”似乎難以再啟動。Embrain Public等4家輿論調查企業16日至18日對全國1002名18歲以上人士進行了問卷調查，結果顯示，78%的人認為通過尹總統彈劾案是“正確的決定”，73%的人認為“彈劾被批準，尹總統將被罷免”，68%的人回答“憲法法院應盡快得出彈劾審判結論”。還想期待“大眾盾牌”，可惜已經有太多國民熬夜實時觀看了非法戒嚴的現場。

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