情報司令部大校：“曾準備控制選管委職員的電纜紮帶和頭巾”. December. 21, 2024 07:36. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，“12·3”緊急戒嚴當時，國軍情報司令部要員們為了控制中央選舉管理委員會果川大樓，以中央選舉管理委員會職員為對象，試圖用領帶、頭巾、口罩等進行武力控制後，將他們監禁在特定場所。涉嫌與情報司令文相虎、前情報司令盧相元等事先謀劃緊急戒嚴的情報司令部大校鄭某20日通過擔任自己法律咨詢的金京浩律師揭露了這一事實，並向國民道歉。 律師在當天以鄭某提供的陳述書為基礎制作的法律意見中表示：“鄭某陳述稱，和文司令、盧前司令、金大校一起商議了戒嚴後用綁繩、口罩、頭巾等強制手段，將到選舉管理委員會上班的職員們轉移到會議室等指定場所等具體行動計劃。”他還表示：“當時的對話中，如果宣布戒嚴或緊急狀況成為現實，根據（前國防部長金龍顯）的指示強制執行任務已成既定事實。”金律師將鄭某的行為規定為“內亂實行準備階段”，並表示“可以評價為暴動實行的事先準備”。 此前，共同民主黨最高委員金炳柱19日聲稱，接到具體的舉報，在緊急戒嚴當天，情報司令部下屬的特工部隊的任務是用電纜紮帶綁住中央選舉管理委員會30名核心工作人員的手和腳腕，蒙上面拉往B-1掩體。 鄭某的爆料是當事人具體確認在前任和現任情報司令主導下試圖通過暴力手段掌握憲法機關中央選舉管理委員會的事實，預計將會引起軒然大波。鄭某是在宣布緊急戒嚴兩天前的1日，與盧相元等一起在京畿安山的樂天利賣場討論戒嚴計劃的“四人幫”中的一人。

한국어