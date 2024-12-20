“捐款優先於學生成績”，美國5所名牌大學因“特別入學”遭起訴. December. 20, 2024 08:35. by 崔智善 aurinko@donga.com. 麻省理工學院（MIT）、喬治敦大學、聖母大學（又稱諾特丹大學）等美國著名私立大學正因“不是根據學生的成績，而是根據其父母的捐贈明細允許入學”的疑惑被訴訟。 據《華爾街日報》（WSJ）17日公開的美國伊利諾伊州芝加哥聯邦法院的不正當特惠入學相關訴訟資料顯示，麻省理工學院理事會的壹位委員讓以前壹起做生意的同事的2名子女入學。另外，前喬治敦大學校長不看成績證明書，而是根據父母的捐贈明細資料，將部分學生列入特別入學名單。聖母大學在2016年選拔新生時，將占全體學生4%左右的86個名額由高額捐贈者子女填滿，並對全體捐贈者子女的76%給予了加分。該大學的入學負責人還向同事傳達了內容為“希望明年富裕階層能多培養壹些聰明的孩子”的信件。 經確認，提出此次訴訟的原告是5名常春藤盟校（美國東部的8所名牌大學：哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學、達特茅斯大學、布朗大學）畢業生。他們在2022年以“名牌私立大學不正當地讓富裕的學生特惠入學”為由，對17所名牌大學提起了損害賠償訴訟。另外，他們還要求各大學賠償6.85億美元（約9926億韓元）的損失。 據WSJ透露，如果原告勝訴，根據美國反壟斷法，相關大學共需支付約20億美元（約2.8982萬億韓元）以上的費用。WSJ表示，達特茅斯大學、西北大學等12所學校已經達成協議，至少向原告支付了2.84億美元（約4116億韓元）。聖母大學和喬治敦大學等其余5所學校反駁稱，“將在法庭上展開鬥爭”，“入學學生都是充分具備資格、做好了成功準備的學生。”

한국어