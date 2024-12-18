以家人的名義…伍茲父子將與蘭格父子展開較量. December. 18, 2024 07:48. by 李憲宰 uni@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（49歲）好不容易回到了球場。與兒子查理（15歲）壹起出戰的家庭對抗賽就是其舞臺。 伍茲父子將參加從21日開始在美國佛羅裏達州奧蘭多的麗思卡爾頓高爾夫俱樂部舉行的為期兩天的“PNC錦標賽”。這是伍茲自7月的大滿貫賽事英國公開賽後，時隔5個月再次重返球場。 伍茲本賽季壹直因腰部疼痛而陷入苦戰，9月份為了減輕疼痛還接受了手術。伍茲也沒有參加9日結束的由泰格•伍茲財團主辦的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽邀請賽“英雄世界挑戰賽”。伍茲當時表示：“身體狀況還沒有完全達到可以參加比賽的程度。” 但是，他今年也決定參加從2020年開始與兒子積累回憶的PNC錦標賽。伍茲17日表示：“我壹直很期待和查理壹起比賽。和家人、朋友壹起比賽總是很特別的。”因為該比賽可以使用卡丁車，所以身體負擔比較輕。2021年獲得該賽事亞軍的伍茲父子將在今年挑戰首次奪冠。 大賽衛冕冠軍伯恩哈德•蘭格（67歲•德國）將與在美國投資銀行工作的兒子傑森（24歲）壹起挑戰大賽2連冠。蘭格是在PGA巡回賽冠軍賽上共獲得47勝的名人賽舞臺最強者。蘭格也是該大賽最多冠軍得主。蘭格與小兒子傑森三次奪冠，與大兒子斯蒂芬（34歲）兩次掄圓，共5次奪冠。 該大賽於1995年首次舉辦，從2020年開始被稱為PNC錦標賽，由曾獲得過男女大滿貫賽冠軍的選手們與壹名家人組成壹組，在兩天內打36洞。原本只有父親和兒子才能參加，但自從弗西•澤勒（63歲）2005年與女兒壹起參加比賽後，修改了規定，允許其他家人也壹起參加。女子高爾夫世界排名第1位的內莉•科達（26歲•美國）將與在網球大滿貫賽事澳大利亞公開賽上獲得1998年男子單打冠軍的父親皮特（56歲）壹起參加此次比賽。

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