外國就業者突破100萬人，常住外國人達156萬人. December. 18, 2024 07:47. . 今年在國內就業的外國人達101萬人，首次超過了100萬人。據統計廳統計，在韓國滯留超過3個月的常住外國人（15歲以上）也達156萬人。與去年相比增加了9.1%，達到了歷史最高值。新冠病毒疫情以後，為了解決產業現場的人力短缺問題，大幅增加了非專業就業（E-9）簽證人力配額。 大部分外國勞動者是工資勞動者，其中壹半左右的人月平均工資為200萬~300萬韓元。主要從事礦•制造業或批發零售•住宿•餐飲業等。也就是說，外國人正在填補國內人離開的低工資、非熟練的工作崗位。隨著雇傭集中在單純的技能人力上，今年非專業就業（E-9）人力為30.3萬人，約為專業就業（E-1~E-7）人力的5倍。 如果低生育、高齡化持續下去，50年內老齡人口將超過可生產人口。由於20、30多歲的外國勞動者的流入，只能放慢速度。但是，韓國的移民政策在沒有長期藍圖的情況下，在20年前引進的雇傭許可制框架內，急於彌補產業現場的工作崗位不足。今後，人力難將擴散到專門職業等熟練勞動市場。在激烈的全球性人才確保戰爭中，為了讓外國人才選擇韓國，需要移民政策的大轉變。 應該引進誘導外國人才和熟練勞動者長期滯留的獎勵，為了能夠毫無差別地展現能力，應該改變排他性文化。如果將他們視為單純的勞動力，而不是我們社會的新成員，那麽就等於助長了社會矛盾的種子。

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