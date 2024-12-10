特朗普誇耀：“對韓國產洗衣機征收50%關稅，保住了工作崗位”. December. 10, 2024 08:24. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. “將結束危害美國、無助於環境的電動汽車義務化。” 美國當選總統特朗普再次表示，明年1月20日一旦就任，將廢除拜登總統的重點事業《削減通貨膨脹法》的電動汽車減稅制度。他還提到，為了實現“美國優先主義”承諾，將把關稅武器化，並提到執政第一期時曾對韓國和中國產洗衣機加征50%關稅。 由此，相信拜登政府的“同盟國投資”鼓勵政策、果斷向美國進行大規模投資的韓國企業遭受的損失也在逐漸顯現。很多人擔心，面臨緊急戒嚴事態引發的混亂和國政空白長期化的韓國，無法正常應對特朗普第二屆政府的各種壓力。 ● 韓國企業擔心“電動汽車義務化結束” 特朗普8日在接受NBC電視臺采訪時表示：“就任第一天將通過行政命令結束電動車義務化。將結束荒唐的環境限制。” 重視親環境的拜登表示，到2030年為止，將把美國新車銷售的50%轉換為電動汽車，在購買北美產電動汽車時，最多發放補貼達7500美元（約1050萬韓元）。相反，否定氣候變化的特朗普在大選遊說過程中卻嚴厲批評削減通脹法是“綠色欺詐”。 對此，彭博社9日報道說，在電動汽車業界競爭加劇的情況下，由於對電動汽車持否定態度的特朗普再次執政，韓國電動汽車電池制造企業正在推遲或暫時中斷目前正在進行的美國工廠建設。其宗旨是，共達540億美元（約77.16萬億韓元）的韓國投資正在受到威脅。此前，三星SDI、LG能源解決方案、SK on等3家韓國電池公司曾宣布，在美國至少建設15家工廠。 特朗普當天就高關稅公約自我評價說：“這不僅是為了經濟，也是為了獲得經濟以外的其他東西，是非常有力的工具。”他還說，在執政第一期時，對韓國和中國產洗衣機征收50%的關稅，保住了數千個工作崗位。 對於征收關稅會導致物價上漲的憂慮，他主張：“即使對中國征收關稅，他們也不想和我們玩遊戲。”也就是說，他很自信，對方庶幾難以用報復關稅對付美國。 他還對歐洲主要國家表示不滿說：“他們不進口美國產汽車和農產品，而美國卻還要保護他們，屬於‘雙重痛苦’。”他還一再威脅，如果不按照自己的意願增加防衛費分攤額，不增加美國產商品的進口，美國將退出北約。 ● “上任第一天就赦免沖擊議會者” 特朗普對2020年大選敗北不服，表示將赦免2021年1月6日沖擊華盛頓國會的部分極端支持者。他說，因闖入國會而被關押的支持者“被困在骯臟、惡心的地方，生活在地獄裏”。他還表示，“就任第一天會迅速行動”，強調了赦免決心。 他還表示，將廢除憲法第14條規定的出生市民權制。也就是說，將禁止以取得美國公民權為目標的所謂“遠征生育”。但是，對於能否通過行政命令修改憲法的爭議將會持續下去。 不過，他表示，不會對拜登、主導對自己進行刑事起訴的聯邦特別檢察官傑克·史密斯、執政第一期時對自己要求降低利率持消極態度的美聯儲主席鮑威爾進行政治報復。他表示：“（對政敵的）懲罰將通過（自己第二屆政府的）成功來實現。”

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