不愛喝酒的韓江，用紅酒與編輯們慶祝. December. 10, 2024 08:23. by 斯德哥爾摩=金素敏記者 somin@donga.com. 8日（當地時間）下午1點左右，瑞典斯德哥爾摩市內的壹家法國餐廳。警察護送車和前後領著摩托車的沃爾沃XC90禮賓車停在了雅致的餐廳前。下車後在警衛員的陪同下進入餐廳的是小說家韓江（54歲）。出版她的代表作《不做告別》、《白》、《素食主義者》、《少年來了》的瑞典出版社納蒂爾-奧克-庫蒂爾（音）為了祝賀韓江獲得諾貝爾文學獎，邀請了韓江和各國編輯們共進非公開午餐。 據多名出席者透露，下午4點營業的餐廳被整個租了下來，在沒有其他外部客人的情況下進行了約2個小時的用餐。當天，來自瑞典、韓國、挪威、巴西、英國、意大利等各國的10多名編輯齊聚壹堂，與韓江共進午餐。在國內，主要出版韓江書籍的文學村、文學與知性社、創批社編輯們參加了此次活動。負責韓江作品海外出版的代理公司RCW的相關人士也參加了此次活動。 似乎反映了韓江的代表作《素食主義者》，當天的午餐菜單由素食構成。套餐有加入大豆的蔬菜湯和把茄子炸得像豆腐壹樣的素食牛排、巧克力慕斯。《素食主義者》目前在瑞典大型書店位居文學領域暢銷書排行榜首位。據悉，韓江平時喜歡吃素食。她在今年10月被選定為獲獎者後對諾貝爾財團的相關人士說：“我不喝酒。所以想和兒子壹起喝茶，今晚安靜地慶祝壹下”，但當天她小酌了壹杯紅酒。 坐在中央頭桌的韓江被外國編輯們團團圍住，用英語與他們進行了對話。參加午餐會的國內編輯表示：“韓江每天只消化2、3個正式日程，並沒有露出疲憊的神色”，“被外國編輯們包圍，沒有時間與國內編輯們交談。韓江作家在中間說‘我也不太會說話，怎麽辦’。” 午餐結束後，韓江參加了從晚上7點開始在斯德哥爾摩音樂廳舉行的“諾貝爾獎音樂會”。諾貝爾獎音樂會是每年紀念諾貝爾獎獲獎者的“諾貝爾周”官方節目。當天，韓江坐在2樓瑞典王室座位的左側。身穿黑色連衣裙的她與周圍的人談笑風生，等待著演出。瑞典國王卡爾•古斯塔夫十六世和王後西爾維婭壹入場，觀眾席上的人都站了起來。韓江也從座位上站起來，雙手合十迎接國王夫婦。 當天的演出由捷克指揮家彼得•波佩爾卡指揮，皇家斯德哥爾摩愛樂樂團演奏了拉赫曼尼諾夫的《交響舞曲》等。接著，瑞典出身的世界級女高音歌唱家馬林•維斯特羅姆演唱了理查德•施特勞斯的歌劇《莎樂美》的詠嘆調。舉行音樂會的斯德哥爾摩音樂廳也是10日舉行諾貝爾文學獎頒獎儀式的場所。

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