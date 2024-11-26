宮崎駿表示，“日本不要忘記戰爭期間屠殺平民的事情”. November. 26, 2024 08:12. by 李智允記者 asap@donga.com. “日本人不能忘記我們在戰爭中犯下的滔天罪行。” 有“亞洲諾貝爾獎”美譽的菲律賓“麥格塞塞獎”（Ramon Magsaysay Award）第66屆獲獎者、日本動畫片導演宮崎駿（83歲•照片）16日（當地時間）在馬尼拉舉行的頒獎典禮上發表了上述獲獎感言。此前，宮崎駿導演通過作品講述了紛爭和環境問題等復雜、敏感的主題，被評價為給不同年齡段的觀眾帶來共鳴。 麥格塞塞獎基金會稱，當天宮崎駿導演在發表獲獎感言時表示：“以獲獎為契機，我重新想到了菲律賓”，“日本人在戰爭中做了很多可怕的事情。殺害了很多平民，日本人不能忘記這件事。”他接著說：“（戰爭犯罪）是壹直存在的事情”，“在有這種歷史的情況下，我們嚴肅地對待從菲律賓獲得麥格塞塞獎的事情。”代替年邁的宮崎駿導演，他設立的吉卜力工作室理事依田謙壹出席了當天的頒獎典禮，並代讀了獲獎感言。 宮崎駿的獲獎感言在日本成為了熱門話題。日本《朝日新聞》24日報道說：“在他不能忘記歷史的意願得到共鳴的情況下，壹些人反應稱，‘（在菲律賓發生的戰爭犯罪）是此前根本不知道，現在第壹次了解的歷史’。” 第二次世界大戰期間，日本於1942年至1945年占領了美國統治的菲律賓。據推測，在此期間，日軍主導的戰鬥和屠殺平民等導致約111萬名菲律賓人死亡。

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