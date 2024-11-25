連續3年“死後藥方”惹憤怒……應增加小額生活費貸款. November. 25, 2024 08:02. . “高部長40萬韓元，趙代理90萬韓元……” 單身母親朴貞美（化名，35歲）留下的8頁張遺書中密密麻麻地寫著債務記錄。第壹次借的錢只有40萬韓元。她在因再開發而面臨拆除的首爾城北區“彌阿裏得克薩斯”工作，因無法籌措代替患有腦中風的70多歲父親照顧幼兒園女兒的育兒保姆的錢，涉足了非法高利貸。 本以為是救命繩，最終卻成了勒脖子的繩套。瞬間利息像滾雪球壹樣越滾越大。由於未能在期限內償還本息，再加上“1分鐘10萬韓元”的無法承受的利息，從那時起開始了惡毒的追討。不僅是給朴某的熟人，連女兒的幼兒園教師也發送了數百條“出賣身體”的短信。此後不到半個月，朴某給女兒留下了內容為“下輩子也愛妳”的遺書，獨自離開了人世。 朴氏的消息傳開後，尹錫悅總統本月12日表示：“無法不感到憤怒。”他同時指示：“檢察機關和警方要動員調查力量，根除非法債務追討；金融當局要全面重新檢查平民金融支援政策，防止平民陷入非法高利貸的陷阱。” 感覺像是連續幾年“死後藥方”的既視感。尹總統去年11月在非法私人金融民生現場座談會上也憤怒地表示：“這是喝弱者血的惡性犯罪。”此前，政府以2022年8月因無法忍受非法高利貸業主催債而壹起自殺的“水原三母女事件”為契機，引起社會公憤後，成立了“根除非法私人金融泛政府工作組”。 盡管政府壹再威嚇，效果並不理想。金融監督院受理的非法私人金融相關受害咨詢、舉報件數從2021年的9918件增加到2022年的10913件，去年增加到13751件。進入今年以來，到10月為止，共受理了1.2398萬件，呈持續增加之勢。 弱勢階層繼續被擠到非法私人金融領域。據平民金融研究院推算，去年被從貸款企業推到非法私人金融的低信用者最多達9.1萬人。因為，作為制度圈最後窗口的貸款企業實際上已經關閉了貸款之門。這是因為，在法定最高利率從2021年7月開始被捆綁為20%的情況下，由於高利率長期化，籌措利率提高，滯納率飆升，事業性大幅惡化。貸款企業信用貸款余額從2022年7月的10.3786萬億韓元劇減到今年9月的8.0594萬億韓元，驟減22.3%。同期，提供新信用貸款的貸款企業也從64家減至37家。 要大幅擴大對低信用者最多貸款100萬韓元的“小額生活費貸款”的宣傳和支援，確保社會安全網。自去年3月推出以來，小額生活費貸款者正在劇增。滯納率也以8月末為準達到26.9%，比去年底（11.7%）翻了壹番以上。隨著金融當局取消貸款使用次數限制，預計貸款需求將進壹步增大，因此有必要在國會預算案審議過程中討論追加財源籌措方案。為了符合老百姓的急用窗口的宗旨，現在預約咨詢後需要5天左右的等待時間也要盡可能減少。

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