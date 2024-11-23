令人失望的“價值提升”必須堅持下去的理由. November. 23, 2024 07:41. . 美國總統選舉後韓國股市動蕩不安的最近，無論與誰見面，對話都歸結為對“韓國股票市場”的感嘆。老熟人自嘲說：“此前大家都說‘逃離股市按智力順序’，我堅持了下來，但現在真的該放手離開了。”難怪會出現這樣的發言。KOSPI指數（韓國綜合股價指數）在美國大選後，在美國、歐洲、亞洲主要國家的股市中，唯獨呈現出低迷的收益率。 由於對美國當選總統唐納德•特朗普的美國優先主義、高關稅的擔憂，以出口為中心的韓國股市脆弱，也很難歸咎於特朗普。這是因為，雖然高呼“詞典中最美麗的單詞是關稅”的特朗普是可怕的存在，但美中貿易紛爭的當事者中國也比韓國的下跌趨勢要小。 全世界都面臨特朗普再次執政的局面，如果只有韓國股市是壹直病怏怏的，那麽最終問題還是在我們身上。冷靜地看，在美國股市湧現出英偉達、特斯拉等新代表企業時，韓國股市數十年來壹直只關註三星。KOSPI指數之所以止跌，也是在三星公布10萬億韓元左右的本公司股票購買計劃之後。市場信心跌入谷底，各種陰謀論鋪天蓋地。由於來源不明的信息，樂天集團的股價下跌後好不容易才穩定下來，再次證明了韓國股市對傳聞有多麽脆弱。再加上趁市場混亂，部分企業還展開了有償增資“夜貓子公示（指在股市交易完全結束後的深夜偷偷地公布重要消息）”。 從年初開始推進的政府的價值提升（value up•提高企業價值）政策也沒有發揮任何效果。為了消除對韓國股市的低評估，發表了價值提升支援方案，甚至還推出了包含價值提升優秀項目的“韓國價值提升指數”，但是壹公開就圍繞編入項目而引起爭議的“價值提升指數”在熊市裏無能為力。再加上因遲緩的有償增資公示而引起問題的企業也包括在價值提升指數中，這壹點讓投資者更加生氣。 對此，有人懷疑說，這不是價值提升，而是貶值。但是，對於現在才剛剛開始1年的價值提升政策，目前談成敗還為時過早。因為數十年來壹直存在的韓國股市低評估很難在短期內消失，最重要的是，價值提升最終是長期戰。 日本也為了克服失去的30年，選擇了“價值提升”，堅持了10年以上，勉強取得了效果。最近參加本報論壇的日本金融廳廳長堀本善雄強調說，價值提升是“10年綜合套餐”，並暗示說，試圖改變企業、金融機構、家庭等連接投資鏈的所有當事人行為的結構性改革才是價值提升成功的“鑰匙”。 也就是說，只有不悲不喜，以長遠的呼吸堅持10年，市場主體才能發生變化，才能期待效果。即使價值提升不能改變企業的根本競爭力，韓國股市下跌的信賴度也會稍微提高壹些。要想抓住離開的投資者，必須執著地變化和變化。

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