斷掉手指的18個月大嬰兒被15家醫院拒絕接收. November. 23, 2024 07:41. . 在首爾發生了被切斷2根手指的18個月嬰兒大白天被15家醫院拒絕接收的事情。16日下午，這名嬰兒遭遇事故，急救隊給包括5家大型醫院在內的進行接合手術的首都圈大部分醫院都打了電話，但只聽到“患者太年幼、不行”“沒有看病的醫生”等回復。救護車載著出血嚴重的嬰兒，因為找不到就診的醫院，約40分鐘未能出發。嬰兒在聯系第16次後，好不容易在松坡區壹家醫院接受了手術。 雖然必需醫療領域的醫生不足從很久以前開始就變得慢性化，但事實上兒童更難找到醫生。這是因為醫療費用低，越是診療，醫院就越虧損，再加上新生兒減少，作為醫生前景不明。如果治療結果不好，孩子的父母很有可能進行法庭鬥爭，而且患者的預期壽命較長，配償額會高達數十億韓元。去年，不是小兒外科醫生的值班外科醫生對小兒患者進行緊急手術時出現障礙，因此與醫院壹起被判賠償10億韓元。 政府為了解決這些問題，今年2月推出“必需醫療套餐”，已經時過9個月，醫療費上調問題還沒有成為現實。政府只是在8月進而宣布，到2027年為止，將提高低補償領域的3000多個醫療行為的報酬。相反，由於政府單方面推進“醫大擴招2000人”，導致醫政矛盾激化，連以使命感選擇必需醫療的專攻醫生也紛紛離開醫院，“尋找急診室轉悠”變得更加嚴重。 明年，由於新專門醫生的減少，問題很有可能進壹步惡化。由於專攻醫師的離崗，明年的專門醫師資格考試應試者只有566人，只有今年（2782人）的五分之壹。婦產科等必修醫療科目將遭受更大的打擊，部分細分專業將斷代。曾聲稱“將得出有意義的結果，給國民帶來聖誕節禮物”的朝野醫政協商機制仍然未能吸引在野黨、醫協和專攻醫生的參與，只是“與政（執政黨和政府與政）”的協商機制。真是令人郁悶。

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