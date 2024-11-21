“經濟腰桿”40多歲人群就業崗位減幅創歷史新高. November. 21, 2024 08:32. by 世宗=蘇雪姬記者 facthee@donga.com. 今年第二季度（4月至6月），未滿30歲的青年層和起到“經濟腰桿”作用的40多歲人群就業崗位分別以歷史最大幅度減少。據分析，這是因為以建設業等為中心的內需業況不景氣。相反，有分析稱，60歲以上人群的工作崗位超過全體工資勞動崗位的增加幅度，“工作崗位向高齡層傾斜”現象進壹步深化。 據統計廳20日公布的《2024年第二季度工資勞動崗位動向》顯示，以今年5月為基準，全體工資勞動崗位為2083.9萬個，比壹年前增加了25.4萬個。這是自新冠病毒疫情大流行時期的2020年第二季度（21.1萬個）以來增幅最小的壹次。 按年齡段來看，未滿30歲人群的工作崗位減少了13.4萬個，自2017年開始進行相關統計以來，降幅最大。40多歲人群也減少了5.6萬個，同樣出現了歷史最大減幅。相反，高齡層60歲以上人群的工作崗位增加了26.1萬個，超過了全體工資勞動崗位的增幅。50多歲和30多歲人群的工作崗位也分別增加了12.4萬個和5.9萬個。 從各產業來看，由於建設景氣不振等原因，建設業的工作崗位比1年前減少了3.1萬個，減幅最大。與建設業相關的房地產業工作崗位（-8000個）也大幅減少。與內需市場密切相關的批發零售業工作崗位僅比1年前增加了5000個，比前壹季度（1.5萬個）增幅有所減少。60歲以上人群以保健•社會福利（10.8萬個）產業為中心增加了工作崗位，其中相當壹部分是公共部門的工作崗位。 統計廳相關人士解釋說：“未滿30歲人群除了運輸和倉庫業之外，整體上就業崗位呈減少趨勢”，“40多歲人群受到建設業不景氣的直接打擊，就業崗位大幅減少。”

한국어