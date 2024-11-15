“首爾市聯誼活動”吸引3000多名未婚男女參加. November. 15, 2024 08:15. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 首爾市安排的“團體聯誼會”項目吸引了3000多名申請者。與之前地方自治團體未婚男女見面活動中被指責性別比例不均衡不同，此次申請者的男女比例各占壹半。 首爾市14日表示，未婚男女在漢江享受遊艇約會的《心動，in漢江》活動共有3286人報名，競爭率達到了33比1。此前，首爾市和友利信用卡壹起從上月21日開始到本月8日為止，以居住在首爾的25~39歲（1985~1999年生）未婚男女為對象，接受了參加團體聯誼會的申請。 根據首爾市的介紹，男性有1679名申請，競爭率為33比1，女性有1607名申請，競爭率為32比1。從年齡段來看，25~29歲占26%，30~34歲占45%，35~39歲占29%。首爾市計劃，對申請者的文件進行討論後，通過抽簽選出50名男性和50名女性等共100人，並於15日通過短信逐壹通報結果。 雖然全國地方自治團體以未婚男女為對象展開了見面介紹事業，但此次活動尤其吸引了眾多申請者。首爾市分析認為，這是通過驗證簡歷確保信賴度、以漢江為背景的浪漫節目構成等相吻合的結果。 首爾市相關人士表示：“查看申請者的身份證復印件（抄本）、在職證明書、婚姻關系證明書和職場（收入）、未婚與否，再查詢性犯罪履歷後決定最終選定者”，“期待找到符合彼此心意的異性，誕生更多的情侶。 ”《心動，in 漢江》將於23日在盤浦漢江公園三光島舉行，時間為下午3時至9時。

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